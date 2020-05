USAs præsident, Donald Trump, er mildest talt ikke imponeret over kineserne.

Han fortalte i et interview torsdag, at han tror, kineserne står bag coronavirussen, at de har underpræsteret i forhold til at styre corona-situationen, og at han nu overvejer, om man skal kappe økonomiske bånd med dem.

I hans øjne ville det være bedre, hvis man producerede alle nødvendige ressourcer indenfor de amerikanske grænser, skriver Finans.

»De idiotiske forsyningskæder er over hele verden. Hvis en af delene i kæden går i stykker, bliver alt noget rod. Jeg har sagt, at vi ikke burde have forsyningskæder. Vi burde producere alt i USA. Vi har virksomheder, som kan gøre det,« siger han i et interview med tv-stationen Fox News.

Derudover overvejer han, om man skal fjerne de kinesiske selskaber, som er noteret på amerikanske børser.

Trumps markante udtalelser er ikke gået ubemærkede hen i Kina.

»Trump er som en gigantisk baby på randen af et sammenbrud. Han er under et enormt pres på grund af de fejl, der blev begået, og som har forårsaget høje dødstal,« lyder det fra professor ved Fudan University Shen Yi, som udtaler sig til det statsstyrede Global Times.

USA og Kina har verdens to største økonomier, og det vil derfor have stor effekt på handelsmarkederne, hvis de rager mere uklar, end de allerede har gjort.