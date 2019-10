»Han træner flittigt og gør alt, hvad han kan for at komme i form. Han går rigtigt til den,« siger Flemming Østergaard om Nicklas Bendtner.

B.T. møder den tidligere bestyrelsesformand for FC København til gallapremiere på dramaet 'Kollision' med Nikolaj Lie Kaas og Cecilie Stenspil i københavnerbiografen Imperial.

Flemming Østergaard er tilbage i Danmark, efter har været bortrejst i flere uger til USA, så han har blot set Nicklas Bendtner optræde en enkelt gang i pokalkampen mod Hillerød.

Til gengæld har han været på FCK's træningsanlæg for at se den danske fodboldstjerne spille og overvære, hvordan Bendtner kommer ud af det med sine holdkammerater.

Og det er positive takter, lyder det fra Flemming Østergaard, der ser frem til FC Københavns pokalkamp mod FC Nordsjælland torsdag aften.

»Der er meget, I journalister ikke ser. Han kommer helt fantastisk ud af det med de andre i omklædningsrummet. Og på træningsbanen viser han en rigtig god indsats. Jeg er næsten sikker på, han starter inde,« siger Flemming Østergaard, hvorefter han trækker lidt i land.

»Om det er mit gæt, ved jeg ikke. Men jeg håber det,« siger han om Bendtner, der i seks optrædener ikke har scoret for FCK.

Flemming Østergaard vakte opsigt på Facebook, da Bendtner blev præsenteret.

»Skuf IKKE de mange FCK fans og ikke mindst dig selv!, Jeg vil personligt give dig en 'røvfuld' hvis du kvajer dig,« skrev Flemming Østergaard i opdateringen rettet mod Bendtner.

Men til aftenens premiere er han en anelse mere nedtonet i vurderingen af Nicklas Bendtner.

»Det er klart, at han skal have en stærk psyke, hvis Dame N'doye knalder to mål ind.«

»Bendtner har noget at se op til. Men alt, jeg hører, er positivt.«

»Og hvis han, med alt det han har været igennem, ikke kan klare presset, er der ingen der kan,« siger Flemming Østergaard.

Nicklas Bendtners mange eskapader bliver der åbnet op for i forfatter Rune Skyum-Nielsens bog 'Nicklas Bendtner - Begge sider', der udkommer tirsdag den 5. november.

Nicklas Bendtner blev i 2018 dømt for vold mod en taxichauffør i København og er tidligere blevet taget for spritkørsel. Han har også haft disciplinproblemer i klubber som Arsenal og Wolfsburg.

FC København er Nicklas Bendtners ottende klub, han optræder for, og Flemming Østergaard kan ikke svare på, om Nicklas Bendtners kontrakt bliver forlænget.

»Jeg håber det bedste for ham. Hvis Bendtner laver et par kasser i aften, kommer der hul på bylden,« siger han.

Nicklas Bendtner blev i 2017 topscorer i den bedste norske række, Eliteserien, med 19 mål for Rosenborg, der også blev mestre.

»Vi kan ikke løbe fra hans kvaliteter,« siger Flemming Østergaard, inden han går med sin kone ind i biografsalen.

FC København møder FC Nordsjælland klokken 17.30. Den kan blandt andet ses i Københavns Idrætspark og på streamingtjenesten Viaplay.