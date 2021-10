»Jeg føler mig meget heldig med at have hende som kæreste og partner, og vi har ingen planer om slå op. Vi skal holde sammen og ride på ponyer så længe, vi kan.«

Ordene kommer fra den 75-årige musiker Don McLean, som de fleste forbinder med den ikoniske sang 'American Pie'.



Den partner, han gerne vil ride rundt med, er kæresten Paris Dylan, som er en smule yngre – helt præcist 48 år yngre.

Da parret annoncerede deres forhold, vakte aldersforskellen en smule opsigt, men alt lader til at gå godt mellem de to. Det fortæller McLean om i et Interview med The Times.

»Jeg er sammen med en fantastisk pige. Hun er forskellig fra mig, jeg er forskellig fra hende, og vi giver hinanden meget plads,« siger han.

Interviewet kommer i anledning af en jubilæumsturné – det er 50 år siden, 'American Pie' kom ud – og her afslører musikeren da også, at han har »en overvældende« trang til at gå på pension, så han kan tilbringe mere tid på sin gård i Maine, USA.

Sangerens kæreste, Paris Dylan, er et ret ukendt navn i sammenligning med Don McLean. Hun var dog med i MTV-programmet 'Catfish' og ernærer sig derudover igennem modelarbejde. Heriblandt for Playboy.

De to bruger ikke kun tiden på at ride på ponyer.

Her ses det lykkelige par, der måske snart får endnu bedre tid til at ride på ponyer sammen. Foto: Instagram Vis mere Her ses det lykkelige par, der måske snart får endnu bedre tid til at ride på ponyer sammen. Foto: Instagram

I løbet af de fem år, hvor de har dannet par, er det blevet til et væld af rejser rundt omkring i verden, når sangeren har været på tour.

I 2019 fortalte han til Daily Mail, at de allerede havde været i 85 byer og planlagde at besøge 85 mere..

Med sådan et stramt program kan man ikke fortænkte Don McLean i at overveje, om det er tid til at trække sig tilbage.

Helt billigt var det heller ikke. The Sun anslog, at et års rejseri havde stået ham i 250.000 pund -–mere end to millioner kroner. Heldigvis for Don McLean er han milliardær, så der er lidt at give af..

Sangeren har fortalt, at han håber på at gøre Paris Dylan til sin tredje kone..

Han har tidligere været gift med Carol Sauvion og Patrisha Shnier McLean.