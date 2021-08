En af pionerne inden for rock'n'roll er gået bort.

Den amerikanske musiker Don Everly, der udgjorde den ene halvdel af bandet The Everly Brothers, er sovet ind i en alder af 84 år.

Det skriver Los Angeles Times.

Den aldrende musiker sov ind i sit hjem i Nashville lørdag, oplyser en talsmand for familien:

»Don levede efter det, han følte i sit hjerte. Don udtrykte sin glæde over evnen til at kunne udleve sine drømme... med sin sjæleven og hustru, Adela, og dele musikken, der gjorde ham til en Everly Brother,« lyder det i en udtalelse fra familien.

Don og hans bror, Phil, var ifølge Los Angeles Times den første gruppe til at blive optaget i Rock & Roll Hall of Fame tilbage i 1986, hvor de står opført side om side med blandt andre Elvis Presley, Buddy Holly og Chuck Berry.

Fra 1957 til 1962 fik de to brødre hele 15 sange i top 10 - og særligt er de kendt for 'Bye Bye Love' og 'Wake Up Little Susie'.

Det er ikke oplyst, hvad Don Everlys dødsårsag er.

Borderen, Phil Everly, døde tilbage i 2014, da han var 74 år gammel.