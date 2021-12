En årets vel nok mest omtalte retssager er snart ved at få sin afslutning.

Ghislaine Maxwell, som var partner med den pædofilianklagede af afdøde milliardær Jeffrey Epstein, sidder blandt andet anklaget for sextrafficking, og retssagen har stået på siden 29. november.

Mandag genoptog juryen sin votering efter en juleferie, som blandt andet betød, at Ghislaine Maxwell måtte bruge sin 60-års fødselsdag 25. december bag tremmer.

Og noget tyder, ifølge The Independent, som har fulgt retssagen tæt, på, at dommen nærmer sig.

Det er Ghislaine Maxwell tiltalt for Ghislaine Maxwell er tiltalt i seks forhold. At have tvunget en mindreårig pige til at rejse fra Florida til New York mellem 1994 og 1997 for at deltage i sex-aktiviteter med Epstein.

At have transporteret den samme mindreårige med det formål at få hende til at deltage i seksuelle aktiviteter.

At have sexhandlet en mindreårig, da Maxwell mellem 2001 og 2004 skulle have rekrutteret og transporteret en anden pige, for at hun kunne deltage i mindst en sexaktivitet med Epstein.

En bredere paillet af anklager fra de fire ofre, der har udpeget Maxwell til at være den, der stod bag at skaffe mindreårige piger til at at indgå i sexaktiviteter med Epstein – herunder at have opfordret en af dem til at give Epstein massage flere gange i London mellem 1994 og 1995.

Maxwell er desuden tiltalt for ved to lejligheder at have talt usandt under ed, men de to forhold vil blive afprøvet ved en separat sag. Kilde: New York Times og Independent.

Mandag fortalte dommer Alison Nathan nemlig juryen, at hun forventer de tidligst går hjem klokken 18 tirsdag, hvis de endnu ikke er nået til enighed om de seks anklagepunkter.

Den besked er Ghislaine Maxwells forsvarsadvokater ikke tilfreds med.

De mener, at det sender et signal om, at juryen skal skynde sig at blive færdige.

Anklagerne er ikke enige. De siger, at det er op til dommeren at bestemme tidsplanen for retssagen.

Mandag bad juryen om udskrifter fra flere af de vidner, som har været i vidneskranken.

Tidligere har juryen også bedt om udskrifter af vidneudsagnene fra alle de fire kvinder, som anklagepunkterne omhandler.

Tre af disse optræder under dæknavnene Jane, Carolyn og Kate, men den sidste har vidnet under sig eget navn, Annie Farmer.

Kate fortalte, at Ghislaine skulle have spurgt, om hun kendte nogen, der ville give Jeffrey Epstein oralsex, og fortalt, at han havde brug for sex tre gange om dagen.

En af kvinderne, Jane, fortalte i retten, at hun som 14-årig var på en sommerlejr i Michigan, hvor Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein var på besøg, fordi de donerede penge til skolen.

Da rigmanden fandt ud af, at Jane boede tæt på parrets palæ i Palm Beach, bad han om hendes mors telefonnummer.

Herefter fulgte et år, hvor den unge pige besøgte parret, og Jeffrey Epstein skulle i ét tilfælde have onaneret ud over hende i et poolhus, mens hun ved et andet besøg blev befølt af Ghislaine Maxwell, mens Jeffrey Epstein krænkede hende seksuelt med et massageapparat.

Ghislaine Maxwell afviser alle anklagerne mod hende.

Hvis hun dømmes skyldig, kan hun få op til 80 års fængsel.