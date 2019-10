Dommer i 'Vild med dans' Marianne Eihilt tog nyheden om, at Umut Sakarya ikke er med længere, med et tungt hjerte.

»Det er som en mavespuster. Det er trist, at nogle mennesker, som ikke kan finde ud af at snakke ordentligt, skal være skyld i, at Umut trækker sig.«

Marianne Eihilt har igennem programmerne været meget tydelig omkring sin holdning til kokken Umut Sakarya.

»Hvis man fik karakterer for underholdningsfaktoren, så havde jeg givet Umut ti-taller hele vejen igennem« siger dommeren, der tidligere selv har været deltager i programmet.

Foto: Martin Sylvest

»Jeg ved da godt, at han ikke er den, der har danset bedst, men så har han bidraget med andre ting. Han har virkelig været en fest at have med. Jeg synes, han er en gave til programmet.«

Hun siger, at hun også godt kan forstå, hvis det er svært for Jenna Bagge lige nu. Som professionel danser kommer man helt tæt på nydanseren.

»Jeg tror, Jenna er rigtig ked af det lige nu,« lyder det.

Umut Sakarya har tidligere været meget ærlig om, at det ikke har været sjovt at være genstand for så meget kritik, når man arbejder hårdt for at blive bedre til en ting.

Han skrev et opslag på Facebook, hvor han fortalte om sine følelelser, og torsdag blev det så meldt ud, at han ikke orkede længere.

Umut Sakarya har igennem programmet fået lave karakterer fra dommerne, som dog har takket for hans iver og evne til at underholde.

Seerrne har dog gang på gang stemt ham og Jenna Bagge videre.

»Man skal jo også huske på, at der er mange, som er vilde med ham,« lyder det videre fra Marianne Eihilt, som vil komme til at savne den farverige kok.