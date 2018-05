Heidis advokat bekræfter, at Heidi har sendt hende en mail, som omhandler de forhold, Heidi er tiltalt for.

Retssagen, hvor 22-årige Nadia Shila Petersen og 47-årige Heidi Pedersen er tiltalt for i alt 81 forhold af databedrageri og dokumentfalsk, er i fuld gang.

Nadia Shilas advokat, Hans Mogensen, har tidligere oplyst til Realityportalen, at hans klient erkender 21 forhold og nægter sig skyldig i resten, mens Heidis advokat, Susan Jørgensen, ikke ønskede at kommentere, hvordan hendes klient forholder sig til anklagerne. Det skyldtes, at Susan Jørgensen ikke har været i kontakt med Heidi – i hvert fald ikke før nu.

I en YouTube-video, hvor Nadia Shila og Heidi lufter deres tanker omkring retssagen, og Nadia Shila fortæller, at hun har erkendt nogle af de forhold, hun er tiltalt for, siger Heidi nemlig, at hun også skulle have erkendt en række forhold.

»Jeg har også erkendt, men jeg tror, at det var lidt for sent. Jeg har ikke haft min advokats email,« siger hun i YouTube-videoen.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre Nadia Shila fortælle om, at Heidi lider af føtalt alkoholsyndrom.







Advokaten bekræfter mailen, men…

Realityportalen har været i kontakt med Heidis advokat, Susan Jørgensen, som bekræfter, at hun har modtaget en mail fra Heidi.

»Jeg kan bekræfte, at der er kommet en mail efterfølgende (efter gårsdagens retsmøde, red.), hvor hun erkender, at hun har solgt nogle ting, men det er svært at sige, hvad det er, hun helt præcist erkender,« siger Susan Jørgensen.

Det er dermed uklart, hvilke forhold Heidi erkender sig skyldig i, men måske bliver vi klogere på netop dét. Torsdag er nemlig sidste dag i retssagen og dermed dagen, hvor Nadia Shila og Heidi formodes at få deres dom.

Du kan se Nadia Shila og Heidis YouTube-videoen herunder:





Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.