Så er der allerede nyt i sagen om den gifte skuespiller Dominic West, som havde ualmindeligt svært ved at holde fingrene fra sin kollega Lily James i weekenden.

For nu har Dominic West og konen Catherine Fitzgerald nemlig talt sammen, og det ser ud til, at hun har tilgivet mandens utroskab. Det skriver People.

Tidligere tirsdag henvendte parret sig til journalister uden for deres hjem i London. Her stillede parret sig op og kyssede og havde samtidigt sat et skilt op med teksten:

'Vores ægteskab er stærkt, og vi er stadig sammen. Tak. Catherine og Dominic'.

Lily James. Foto: Anthony HARVEY Vis mere Lily James. Foto: Anthony HARVEY

The Sun kunne ellers tidligere mandag berette, at Catherine Fitzgerald var knust over billederne, hvor Dominic West så ud til at hygge sig vældig godt i Lily James' selskab. Her blev han blandt andet fotograferet, mens han kyssede sin medskuespiller i panden.

Mediet hævdede også, at Dominic West havde ignoreret sin kones telefonopkald:

»Hun er totalt chokeret, fordi hun ikke vidste, at der foregik noget. De var meget sammen, så dette er helt ud af det blå,« fortalte en kilde angiveligt til The Sun.

Dominic West og Catherine Fitzgerald blev gift i 2010, og sammen har de fire børn.

People har forsøgt at få en kommentar fra Dominic West og Lily James, men de er ikke vendt tilbage til mediet.