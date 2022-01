På film er Dolph Lundgren den hårdtpumpede, stoiske muskelmand.

Men virkelighedens verden er som bekendt en ganske anden, og det blev åbenlyst, da den 64-årige svensker denne uge deltog i et interview med SVT, skriver Aftonbladet.

Her fortæller han, at det krævede terapi, før han opdagede, hvor slemt han behandlede sin familie.

»Det var hårdt dengang. Jeg gjorde det alene for at undskylde over for mine børn og min kone. Det var hårdt. Mine børn begyndte at græde med det samme, så jeg forstod, at det var nødvendigt,« siger han.

I interviewet er det en tydeligt berørt Dolph Lundgren, der også fortæller, hvad han sagde til familien, efter sine terapisessioner.

»Jeg sagde bare: 'Jeg er ked af det, jeg gjorde. Jeg har såret jer, og jeg har ikke været den person, jeg ville være, og nu er jeg anderledes. Det undskylder jeg.«

En undskyldning som familien heldigvis tog godt imod.

Han fortæller, at han som barn blev tævet af sin egen far. Blandt andet blev han – bare tre år gammel – sparket omkuld.

Det var dog først i terapien mange år senere, han opdagede, at disse oplevelser havde medført posttraumatisk stresssyndrom.

»Jeg drak for meget og havde affærer med andre kvinder,« fortæller skuespilleren i interviewet.

Dolph Lundgren var gift med Anette Qviberg fra 1994 og frem til 2011, hvor de blev skilt.

De har sammen to børn.