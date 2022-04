Den 64-årige skuespiller Dolph Lundgren har fundet kærligheden for tredje gang.

Han har nemlig fundet kærligheden sammen med 25-årige norske Emma Krokdal, som han skal giftes med. Det bliver Dolph Lundgrens tredje ægteskab.

Men nu viser det sig, at da Dolph Lundgren gik ned på knæ, var Emma Krokdal stadig gift med en anden mand. Det skriver Dagbladet.

Inden Emma Krokdal mødte Dolph Lundgren, var hun gift med en 16 år ældre mand.

De var blevet gift i Las Vegas, men efter to et halvt år gik parret fra hinanden.

Men da Dolph Lundgren friede til Emma Krokdal var hun på papiret stadig en gift kvinde. Men det er ikke noget, der skræmmer 64-årige Dolph Lundgren.

»Det var perfekt, at hun havde været gift før,« fortæller skuespilleren til VG, og begrunder det med, at det viser, at hun har været igennem hårde perioder i sit liv på trods af sin alder.

Dolph Lundgren har tidligere været gift med Peri Momm fra 1991 til 1992, og senere med Anette Qviberg, som han var gift med fra 1994 til 2011. Med Qviberg har han de to døtre på 18 og 23 år.

Han fik sit gennembrud i Hollywood i 1985, og senere har han spillet med i storfilm som 'Creed II' og 'The Expendables'.