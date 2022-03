Tiden er inde til at finde nye navne til Rock & Roll Hall of Fame, og blandt de nominerede er Dolly Parton.

Og selvom de fleste, der bliver nomineret, formentligt krydser fingre for at høste allerflest stemmer, så er sagen en helt anden for den 76-årige sangerinde.

Faktisk ser hun sig gerne fri for overhovedet at blive taget i betragtning, når der skal stemmes om, hvem der får den prestigefyldte plads i Rock & Roll Hall of Fame.

'Selvom jeg er ekstremt beæret og taknemmelig over at blive nomineret til Rock & Roll Hall of Fame, så føler jeg ikke, jeg har fortjent det,' skriver Dolly Parton i et opslag, hun har delt på sine sociale medier og fortsætter:

View this post on Instagram A post shared by Dolly Parton (@dollyparton)

'Jeg vil virkelig ikke have, at stemmerne til at blive splittede på grund af mig, så jeg må trække mig i al respekt.'

Af opslaget fremgår det, at Dolly Parton ikke føler sig berettiget til nomineringen, da hun endnu ikke har udgivet et rockalbum.

Skulle det i fremtiden ske, vil hun derimod tage imod den flotte nominering med kyshånd, fortæller hun.

'Jeg håber, at Rock & Roll Hall of Fame vil forstå og være villige til at overveje mig igen – hvis jeg nogensinde bliver værdig. Det har dog inspireret mig til at udgivet et forhåbentlig godt rock and roll-album i fremtiden,' skriver Dolly Parton og løfter sløret for, at hendes rockglade mand, Carl Thomas Dean, altid har ønsket, at hun skulle netop det.

De øvrige nominerede er ... Beck*

Pat Benatar

Kate Bush

DEVO

Duran Duran*

Eminem*

Eurythmics

Judas Priest

Fela Kuti

MC5

New York Dolls

Dolly Parton*

Rage Against the Machine

Lionel Richie*

Carly Simon*

A Tribe Called Quest*

Dionne Warwick '*' indikerer, at det er artistens første nominering.

Det er ikke første gang, at en kunstner ønsker at frasige sig en nominering. Tidligere har Guns N' Roses-forsangeren, Axl Rose, Sex Pistols' John Lydon og Todd Rundgren, der blandt andet har været en del af bandet Utopia, ligeledes ønsket at blive frataget fra listen over nominerede.

Alle sammen uden held. Derfor vil kun tiden vise, om Rock & Roll Hall of Fame vil imødekomme Dolly Partons ydmyge ønske, når resultatet bliver offentliggjort i maj.