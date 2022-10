Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun er countrymusikkens legende.

Men fans af ikonet Dolly Parton må se langt efter en turné i fremtiden.

»Jeg tror ikke, at jeg nogensinde kommer til at tage på turné igen,« siger hun i et større interview med Pollstar.

Årsagen til den store udmelding er simpel.

For selvom hun stadig svinger guitaren og får komponeret toner, så ønsker countrysangeren at nyde et simpelt liv med sin mand, Carl Thomas Dean.

»Jeg vil gerne være tættere på min mand. Vi bliver ældre, og jeg vil ikke være væk i fire eller fem uger ad gangen. Der kunne ske noget,« siger Dolly Parton.

Og netop manden har fans af den 76-årige legende tidligere været i svime over.

Parret har faktisk været gift siden 1966, men det er ikke meget fans har set til ham – det skete dog ved et yderst sjældent billede i november sidste år.

Dolly Parton blev i maj hædret for sin kronede karriere – der byder på hittet '9 to 5' – med optagelse i Rock and Roll Hall of Fame.