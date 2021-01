Sangerinde Dolly Parton er i stor sorg. Hun har mistet sin bror.

»Min bror Randy har tabt kampen mod kræften. Familien og jeg sørger over hans død, men vi ved, han er et bedre sted end os nu,« skriver hun på sin Facebook-profil.

Randy Parton blev 67 år og ifølge Dolly Partons opslag, håber hun og resten af familien nu, at han er i sikkerhed hos Gud, hvor flere andre familiemedlemmer allerede er.

Af flere omgange har søskendeparret sunget sammen. Han har også været en del af sangerindens band.

I opslaget nævner hun flere duetter, som hun og broren har sunget sammen.

»Randy var en stor sanger, sangskriver og entertainer. Han sang, spillede guitar og bass i mit band i mange år,« skriver hun.

Hun mindes især en duet på nummeret 'You Are My Christmas', hvor hans datter Heidi også sang med. Og han vil for hende leve videre i både i musikken og sine familiemedlemmer.

»Vi vil altid elske ham, og han vil altid være i vores hjerter,« afslutter Dolly Parton og underskriver opslaget 'Dolly og familien'