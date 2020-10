Hun har gjort det før, og hun gør det gerne igen.

I forbindelse med sin 75-års fødselsdag i januar er Dolly Parton klar til at tage endnu en tur som forsidemodel for Playboy Magazine.

»Det kunne jeg godt finde på, hvis det kan gøres smagfuldt, og de (Playboy, red.) er med på den. Og hvis vi kan få et godt interview i bladet.«

»Det har vi i hvert fald talt om,« siger hun til Daily Mail.

Således så det ud, da Dolly Parton i oktober 1978 prydee forsiden af det populære magasin. Foto: HARRY LANGDON/PLAYBOY Vis mere Således så det ud, da Dolly Parton i oktober 1978 prydee forsiden af det populære magasin. Foto: HARRY LANGDON/PLAYBOY

Det er over 40 år siden, countrysangerinden sidst indtog forsiden af det ikoniske magasin, der i sin tid blev grundlagt af Hugh Hefner.

I klassisk Playboy-stil var hun i 1978 iført kaninører og en lille butterfly, mens hun smilende poserede foran en rød baggrund.

Og netop kaninkostumet kunne være et god bud på et outfit til en ny forside, har Dolly Parton tidligere fortalt i et interview med 60 minutes.

Her luftede hun første gang idéen om et comeback tilbage i marts. I samme interview forklarede hun da også, hvorfor hun snildt ville kunne klare endnu en runde i Playboy-outfit:

»Mine bryster er stadig de samme. Jeg er lidt tegneserieagtig; jeg ældes ikke så meget. Når jeg er 90 år, ligner jeg nok mig selv – bare med mere makeup og større hår.«

Playboy Magazine har for nuværende ikke udtalt sig om, hvorvidt Sydstats-sangerinden vil være at finde på januarudgaven.