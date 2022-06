Lyt til artiklen

Dolly Parton donerer en million dollar svarende til omkring 7,5 million danske kroner til forskning i smitsomme børnesygdomme.

Det meddeler Vanderbilt University Medical Center, som er de glade modtagere af donationen, på deres hjemmeside.

»Jeg elsker alle børn. Ingen børn bør nogensinde skulle lide, og jeg er villig til at gøre min del for at prøve at holde så mange af dem, jeg kan, så sunde og sikre som muligt,« lyder det her fra Dolly Parton.

Det var ligeledes Vanderbilt University Medical Center, som forrige år modtog en million dollar fra countrysangerinden til forskning i coronavacciner.

Hospitalsorganisationen ligger i sangerindens hjemstavn Nashville i Texas.

»Vi er dybt beærede over Dollys bidrag til vores forskningsmission,« siger doktor Mark Denison, der leder organisationens afdeling for pædiatriske infektionssygdomme.

»I mere end 40 år har vores afdeling været en national og international spydspids indenfor forskningen i diagnosticering, behandling og forebyggelse af livstruende infektioner, og denne gave vil fremskynde vores arbejde og understøtte nye ideer.«

76-årige Dolly Parton er kendt som sanger og sangskriver, men hun har i den grad også gjort sig bemærket som filantrop og entreprenør.

Hun er ifølge Celebrity Net Worth god for 650 millioner dollar, og hun har rejst og doneret flere hundrede millioner dollar til velgørenhed gennem tiden.