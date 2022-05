Seerne er med i nogle af livets helt store omvæltninger i dokumentarfilmen 'Ingen kender Casper'.

Casper Harding, der er kendt fra YouTube-kanalen 'Spørg Casper', blev fulgt af René Odgaard igennem store livsomvæltende øjeblikke, som da han brød med sin datters mor og mistede sin far.

»René har været en fast følgesvend, og jeg kan næsten ikke forstå, det er ovre, men det er altid sket respektfuld. Det er ikke sådan, at René nogensinde har presset sig på,« siger Casper Harding.

I dokumentarfilmen bliver publikum introduceret til hans forhold med sin far, som lider af skizofreni, og som går bort, inden optagelserne er ovre.

Youtuberen fortæller, at der er mange, der har reageret på delen om faren og den psykiske sygdom.

Og odenseanske Casper Harding har i det hele taget fået mange reaktioner, efter filmen er kommet ud.

»Det har været overvældende, men ikke på nogen dårlig måde. Der er virkelig mange, der har skrevet til mig,« siger han.

Tidligere har han fået enkelte beskeder af folk, der har været fans af 'Spørg Casper'-kanalen, men tilbagemeldingerne på dokumentarfilmen har været af en anden slags – og på mange måder mere rørende.

»Der er for eksempel folk, der har skrevet, at de selv har fået diagnosen, og at det har givet dem nyt håb at se filmen, og så har der også været nogen, der er glad for, at emnet bliver taget op, for det er jo også stadig et tabu.«

Casper Harding har over 200.000 følgere på sin YouTube-kanal.

»I starten var det jo meget mig, der gik amok over, at folk kritiserede mig.«

I dokumentarfilmen ser man både Casper i en sekvens fra 'Spørg Casper', hvor han øjensynligt drikker toiletvand, ligesom man også ser ham blive rasende, da der er nogle af følgerne, der kritiserer 'Spørg Casper'-karakteren.

Casper Harding har haft forskellige samarbejder med virksomheder igennem sin tid. Blandt andet chipsfirmaet KiMs. Foto: René Odgaard. Vis mere Casper Harding har haft forskellige samarbejder med virksomheder igennem sin tid. Blandt andet chipsfirmaet KiMs. Foto: René Odgaard.

Dokumentarfilmen 'Ingen kender Casper' stiller dog skarp på det ægte menneske, der gemmer sig bag den karikerede Casper fra 'Spørg Casper'.

For selvom han på kanalen tidligere forsikrede om, at det var ham selv, man så, så var det en form for karakter, fortæller han.

En karikeret udgave, der laver sjove stunts.

Bag facaden er der dog både hårde og gode tider, og her er der ingen tvivl om, at seerne har fat i den ægte Casper.

Som da forholdet til ekskæresten Line begynder at knirke, og man ser, hvordan de to skændes i de sidste stunder af deres parforhold.

Og da faren er død, og kameraet er med på kirkegården.

»Inden han døde kunne han godt ringe meget tit, fordi han var bange for, der var sket noget med mig eller min bror, og det har han gjort hele mit liv,« siger Casper Harding, mens han i dokumentarfilmen står foran sin fars gravsted.

»Jeg synes, det var irriterende, for tit var det bare at blive ringet op for 'jeg ville bare lige høre din stemme', men nu ville jeg håbe, han ringede hver dag.«

Seerne er med i et meget svært øjeblik af Casper Hardings liv, som ikke alle mennesker havde givet adgang til.

René Odgaard fulgte Casper Harding igennem ni år, mens de optog dokumentaren 'Ingen kender Casper'. Foto: René Odgaard. Vis mere René Odgaard fulgte Casper Harding igennem ni år, mens de optog dokumentaren 'Ingen kender Casper'. Foto: René Odgaard.

Over for B.T. understreger Harding dog, at der altid var et valg. Eksempelvis sagde han nogle gange til René Odgaard, der filmede, at han ikke var klar til at tage ned til gravstedet.

Derfor ventede de, til han var.

For Casper Harding har det med hans fars sygdom ikke været noget, han har reflekteret meget over igennem sin opvækst.

»Det var jo bare sådan, han var, det var ikke noget, jeg tænkte over,« siger han.

I dokumentarfilmen får man ikke at vide, præcist hvorfor Casper Hardings far gik bort, men det var ikke noget, de havde aftalt ikke skulle med.

»Faktisk så betød det ikke så meget for min bror og mig. Vi vidste jo godt, at han drak, og at han var syg,« siger Casper Harding.

I dag er han stolt af den dokumentarfilm, der er kommet ud af de mange timers optagelser.

Hen mod slutningen kan man se, hvordan han bliver forelsket i Louise, som han i dag danner par med, og som han har to sønner og en ekstra spille-YouTube-kanal sammen med.

Adspurgt om det er muligt at leve af at være youtuber, da det er et emne, de dækker i filmen, svarer han, at det ikke primært er for pengene, han gør det.

Han gider kun at lave noget, han synes er underholdende og godt.

Og selvom filmen med sin opbygning, sine rørende øjeblikke og sit håb sikkert rammer en masse mennesker, tager Casper Harding ikke meget af æren for den.

»Det er jo Renés doing. Det eneste, jeg har gjort, er at lukke op for mit skøre liv,« lyder det fra Casper Harding.

'Ingen kender Casper' kan ses på dr.dk/tv.