Tre døtre.

Det er nu realiteten for 'Wonder Woman'-skuespillerinden Gal Gadot.

Hun har nemlig netop afsløret, at hun har født en lille pige, som skal hedde Daniella.

Det har hun gjort i et opslag på Instagram, hvor den lille nyfødte ligger i sengen sammen med sine to storesøstre samt sin mor og far.



'Min søde familie,' indleder 36-årige Gal Gadot opslaget, som kan ses i dets fulde herunder:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gal Gadot (@gal_gadot)

Det er forretningsmanden Yaron Varsano, der er far til alle Gal Gadots børn.

De to mødte hinanden i 2006 og blev gift to år senere.

Deres ældste datter er ni år gammel og hedder Alma, mens deres – nu – mellemste datter er fire år gammel og hedder Maya.

Det er kun en måned siden, at Gal Gadot hyldede sin ægtemand for sine evner som far.

Det gjorde hun på sociale medier i forbindelse med 'Fars dag', hvor hun skrev følgende:

'Du er den bedste far i verden. Du giver vores piger det bedste eksempel på, hvordan en mand skal opføre sig, og den kærlighed og tålmodighed, du viser dem, er endeløs,' skrev hun og fortsatte:

'Den ubetingede støtte, du giver dem, gør, at de ved, at de aldrig er alene, fordi du altid vil have deres opbakning. Min kærlighed for dig vokser hver eneste dag, når jeg ser dig inspirere dem, udfordre dem og elske dem. Tak for at være den far, du er.'

Se hele opslaget herunder: