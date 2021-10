Nu er den gal igen.

Da Procesbevillingsnævnet 30. september afviste Christian Bitz og F&H i sagen mod keramiker Kasper Würtz, blev det afgjort, at de skal trække produkterne, som er dømt for brud på ophavsretten, tilbage.

Men det er lettere sagt end gjort, for 'Bitz'-produkterne har bredt sig udover de danske grænser. Det fortæller Kasper Würtz' advokat, Johan Løje, til JP Horsens.

»Vi har ikke det fulde overblik, men indtil videre har vi fundet produkterne i Tyskland, Sverige og på Island,« siger Johan Løje.

Grunden til at det er Kasper Würtz' advokat og ikke F&H, der kontakter de udenlandske forhandlere, er, at F&H kun er forpligtet til at tilbagetrække den del af deres lager, de selv har rådighed over.

En præcisering af, hvor mange af de dømte 'Bitz'-steldele, der er i omløb, kan også være med til at påvirke størrelsen på erstatningen, som Kasper Würtz står til at modtage.

Hvor højt eller lavt dette beløb bliver skal afgøres af Sø- og Handelsretten.

Afgørelsen, som altså faldt tilbage i september, var afslutningen på en strid, der har stået på siden 2016.

I forløbet har både Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret giver Kasper Würtz medhold i, at hans ophavsret er blevet krænket af Christian Bitz og F&H.

Igennem hele forløbet har Christian Bitz og F&H benægtet at have kopieret Kasper Würtz, men domstolene har altså set anderledes på sagen.

»F&H respekterer Procesbevillingsnævnets afgørelse, men er selvfølgelig ærgerlige over, at Højesteret ikke får mulighed for at tage stilling til de mange principielle spørgsmål, som vi mener landsretsdommen rejser,« lød det i en kommentar fra F&H i en mail til Ritzau, efter Procesbevillingnævnets afviste at lade sagen komme for Højesteret.