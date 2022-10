Lyt til artiklen

40.000 kroner.

Bøden var til at tage at føle på, da model og influencer Mathilde Gøhler tirsdag blev dømt for skjult reklame i Retten i Lyngby.

Influenceren har 'et meget stort antal følgere på Instagram, skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Influenceren blev dømt for at have postet opslag og stories med produkter og virksomheder uden, at det tydeligt fremgik, at der var tale om reklame.

Opslagene indeholdt 'tags' med virksomhedernes navne.

Retten fandt, at den tiltalte havde fået en økonomisk genvist ud af opslagene i form af blandt andet tandbehandling, en cykel, en skitur, adgang til Disneyland, et hotelophold og børnesko.

Forbrugerombudsmanden skriver ikke navnet på influenceren, men ifølge Ekstra Bladet drejer det sig om modellen Mathilde Gøhler.

»Det skal fremgå meget klart, at der er tale om en reklame, når influenter har modtaget en eller anden form for betaling, inden de viser et produkt på de sociale medier. Ellers er det skjult reklame, som er strafbart,« siger Frobrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.

»Vi håber, at både virksomheder og influenter efterlever forbuddet mod skjult reklame i fremtiden, så vi ikke skal fortsætte med at føre straffesager for overtrædelser. Det er et vigtigt forbud, fordi det skal sikre, at vi generelt kan have tillid til medierne.«

Forbrugerombudsmanden gik efter en straf på 85.000 kroner, men retten mente altså, at en både på knap halvdelen svarede mere til det, influenceren havde fået ud af opslagene.