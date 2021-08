Rapperen Fetty Wap mistede sin 4-årige datter Lauren Maxwell torsdag 24. juni.

Både han og datterens mor, Lisa Pembroke, bedst kendt under musikeraliasset Turquoise Miami, har siden takket for kærligheden, der har været sendt i deres retning i forbindelse med dødsfaldet, men dødsårsagen har de indtil nu holdt for dem selv.

Den hidtil ukendte dødsårsag fik undervejs flere til at spekulere i 'Trap Queen'-rapperens evner som far, hvilket fik datterens mor til at gå ud og forsvare ham.

'Det ville ikke skade nogen af jer at være lidt mere medfølende. I behøver ikke sparke til en mand, der ligger ned,' skrev hun på Instagram.

'Alt, I behøver at vide er, at Lauren elskede sin far, og han elskede hende.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Zavier Jordan Maxwell (@fettywap1738)

Men nu er det kommet frem, at 4-årige Lauren Maxwell døde som følge af komplikationer med en medfødt hjertefejl.

Det skriver mediet TMZ, der har set dødsattesten.

Nærmere bestemt var det en forstyrret hjerterytme som følge af den lille piges medfødte hjerteanomali, der på tragisk vis endte med at tage livet af hende.

Lauren Maxwell gik bort i sit hjem i byen Riverdale i staten Georgia torsdag 24. juni.

Udover hende har Fetty Wap – med det borgerlige navn Willie Junior Maxwell II – fem børn med fire andre kvinder. Lauren Maxwell var hans næstyngste.