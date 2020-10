Da Tom Parker for nogle uger siden fortalte åbenhjertigt og ærligt om, at han har fået kræft i hjernen, sad hans højgravide hustru ved hans side.

Nu har Kelsey Parker født, og parret kan derfor kalde sig forældre til to.

Det afslører den kræftsyge sangers The Wanted-kollega Max George i et interview med ITV ifølge BBC.

»Kelsey fødte i sidste uge. Han er en fighter, Tom. Tom skal nok klare sig,« siger han og tilføjer, at han talte med ham forleden

Tom Parker (th.) på scenen sammen med resten af The Wanted'. Foto: STEVE MARCUS Vis mere Tom Parker (th.) på scenen sammen med resten af The Wanted'. Foto: STEVE MARCUS

»Han har det godt. Han har det fantastisk.«

I forvejen var Parker-parret forældre til en 15 måneder gammel pige. Om denne har fået en bror eller søster, melder historien intet om.

De gode nyheder er landet i medierne, under en måned efter den 32-årige popstjerne i et hjerteskærende interview med OK! Magazine stod frem og fortalte, at en kræfttumor havde sat sig i hans hjerne.

Diagnosen havde han fået i juli – og den var kommet som et chok for både ham selv og hans hustru.

Tom Parker (th.) på scenen sammen med resten af The Wanted'. Foto: STEVE MARCUS Vis mere Tom Parker (th.) på scenen sammen med resten af The Wanted'. Foto: STEVE MARCUS

»Jeg vidste, der var noget galt, men jeg havde aldrig forestillet mig dette. Man tror aldrig, det rammer en selv.«

Normalt har folk med hans diagnose mellem tre og 18 måneder tilbage at leve i. Han håber på flere, og han har derfor heller ikke ønsket at få en prognose. At få sat en dato på døden.

I øjeblikket gennemgår han flere behandlingsforløb – blandt andet kemo. Men de er blot livsforlængende.

De dystre udsigter til trods har parret, der blev gift i 2018, ikke givet op. De håber på et mirakel.

»Jeg har brug for alles kærlighed og positive tanker. Jeg agter at bekæmpe dette. Vi er allerede i gang med at undersøge alternative behandlinger og kliniske forsøg både her (i Storbritannien, red.) og i udlandet, og vores venner hjælper til,« fortalte Tom Parker i interviewet med OK! Magazine og fortsatte:

»Der er så mange historier om folk, der har fået dårlige prognoser, men som stadig er her efter 5, 10, endda 15 år. Vi vil kæmpe hele vejen.«