'Most Dope: The Extraordinary Life of Mac Miller'.

Det er titlen på en spritny biografi om rapperen Mac Miller, der døde af en overdosis tilbage i 2018.

Men du skal lade være med at læse den.

I hvert fald hvis det står til den afdøde rappers familie, som er rasende over den kommende bog. Det skriver Page Six.

Ifølge det amerikanske medie har familien – deriblandt rapperens mor, Karen Meyers – delt en offentlig udtalelse på Instagram, hvori de bønfalder folk om at lade være med at købe den.

Ifølge udtalelsen er bogen nemlig ikke 'autoriseret eller godkendt af Malcolms familie', mens den ifølge familien ligeledes er skrevet af en forfatter, der 'ikke har haft noget forhold til rapperen'.

'Vi opfordrer de, der ønsker at støtte Malcolm og hans eftermæle, til at undlade at købe den nye bog,' står der i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Det er forfatteren Paul Cantor, der udgiver bogen gennem forlaget Abrams Press.

Coveret til den omstridte bog. (Foto: Abrams Books)

Ifølge bogens beskrivelse vil den være 'fortællingen om en af de første virale stjerner', og den skal være blevet til gennem 'detaljeret journalistik og dusinvis af interviews'.

Det står ikke i beskrivelsen, hvilke interviews der er grobund for bogen, men Mac Millers familie påstår i deres opslag, at der i hvert fald ikke kan være tale om kilder, der har været tæt på Mac Miller, mens han levede.

'Forfatteren har ikke haft adgang til dem, der var tættest på Malcolm. Det gælder venner, familie og samarbejdspartnere,' skriver familien og understreger, at de gentagende gange har gjort forfatteren opmærksom på, at de ikke ønskede, at han skrev bogen.

Familien påpeger endvidere, at bogen efter planen skal udkomme 18. januar 2022, hvilket er dagen før, at rapperen ville være fyldt 30 år.



De mener derfor, at forfatteren udnytter datoen til at tjene ekstra penge på hans død.

'Vi har været konstant skuffede over forfatteren og forlagets beslutning, når de fra starten har vidst, hvor ukomfortable vi er med situationen, men at bruge Malcolms fødselsdag som et markedsføringssværktøj er utroligt skuffende,' raser familien.

Det tyder dog ikke på, at den udskældte forfatter, Paul Cantor, har fået dårlig samvittighed over sin kommende bog.

Ifølge Page Six afviser han nemlig familiens beskyldninger om, at han kun er ude på at tjene penge.

»Jeg er journalist med næsten 20 års erfaring, hvor jeg har været fair og ærlig i min journalistik om alt fra de største kendisser til mennesker fra de mindste hjørner i dagligdagen,« siger han til det amerikanske medie og fortsætter:

»Min troværdighed er intakt, men jeg tager ikke beskyldningerne let. Det er uheldig og ærgerligt, at de har det sådan.«

Journalisten, der blandt andet har kreeret artikler for de anerkendte medier Rolling Stone og Billboard, udtaler endvidere, at Mac Miller-familiens opslag på Instagram er 'faktuelt forkert'.

»De blev gjort opmærksomme om bogen ved den spæde begyndelse og fik at vide, at der ligger de bedste intentioner bag, men de valgte ikke at medvirke, hvilket jeg respekterede,« siger han og understreger, at han i stedet har talt med 'talrige venner til rapperen' samt diverse branchefolk.

»Jeg mener, at min bog undersøger og sætter det liv og den kunst, som Mac Miller efterlod sig, ind i en kontekst. Jeg står ved min journalistik, og jeg er overbevist om, at mit værk vil snakke for sig selv.«