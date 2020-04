Mens den alvorlige corona-krise har fået flere danske medier til at droppe aprilsnaren i år, har en række danske kendisser valgt at opretholde den spøgefulde tradition.

Vi bringer her nogle af de sjoveste og mest opsigtsvækkende af slagsen:

Christian Bonde og Maria Fantino fra P3-programmet 'Curlingklubben' valgte at hylde 1. april ved at fortælle lytterne, at Christian Bonde var afgået ved døden.

Radioværternes joke fik hurtigt lytterne til at rase, fordi man mente, at det var usmageligt at lave sjov med døden.

Særligt under en corona-epidemi.

Christian Bonde mente til gengæld, at aprilsnaren var inde for skiven, da det sjove skulle være, at han var død af et hjerteanfald, 'fordi han er tyk' og ikke af corona.

Christian Bonde og Maria Fantino indfinder sig på listen over kendtes aprilsnarer, da DR understreger, at den ikke kommer fra mediet.

'Det er en klokkeklar fejl og en stor en af slagsen, der aldrig skulle være sket. Værterne indså det også, så snart de havde gjort det, men der var det for sent,' skriver redaktionschef på P3, Tine Maria Borresø, i en mail til Ekstra Bladet.

Vis dette opslag på Instagram KÆMPE NYHED Et opslag delt af S O F I E L I N D E (@sofielinde1) den 1. Apr, 2020 kl. 1.55 PDT

Tv-vært Sofie Linde har både i 'X Factor' og 'Stormester' slået en stor fed streg under, at hun ikke er et udpræget sangtalent.

Derfor snød hun nok ikke mange, da hun 1. april kunne annoncere, at hun var blevet kontaktet af en producer, 'producer MJ, som har lavet, øh, alle mulige fede ting', som ville lave musik med hende.

I Instagram-opslaget synger hun en vrøvlende og banal forsmag på de sangtekster, som snart vil blive udgivet. Indtil hendes toårige datter, Trine, afvæbnende hæver hånden og nærmest klagende siger:

'Ikke synge!'

Vis dette opslag på Instagram Er taget en smuttur på ski i Ischgl, overraskende billigt og seriøst ingen andre i liftene Et opslag delt af Emil Thorup (@emilthorup) den 1. Apr, 2020 kl. 12.31 PDT

Tv-vært og iværksætter Emil Thorup har gjort grin med corona-krisen og den østriske smitte-bombe Ischgl, som i øjeblikket ligger nærmest øde hen.

'Er taget en smuttur på ski i Ischgl, overraskende billigt og seriøst ingen andre i liftene,' skriver Emil Thorup på Instagram til billedet.

Et billede, som godt nok ikke er taget i Ischgl, men i Elmau, afslører teksten på ski-liften.

Ischgl er både berømt og berygtet for at have være en decideret smitte-bombe under den aktuelle corona-epidemi, fordi myndighederne var for dårlige og for langsomme til at lukke skisportsstedet ned, inden virussen spredte sig til hele Europa på rekordtid

Vis dette opslag på Instagram Non alcoholic beers can work for a bit Et opslag delt af SUS WILKINS (@suswilkins) den 1. Apr, 2020 kl. 1.32 PDT

Skuespiller og model Sus Wilkins hev en gammel aprilsnar-klassiker op ad hatten og fortalte sine følgere på Instagram, at hun var gravid. Sus Wilkins blev i december 2018 forlovet med sin kæreste, den tidligere 'Voice'-deltager Freja Kirk.

'Må klare mig med alkoholfri øl i et stykke tid,' skrev hun til et billede af sig selv med oppustet mave og tilføjede en emoji af en lille familie.

Størstedelen af hendes følgere faldt i med begge ben, og ganske kort tid efter måtte hun lægge et nyt opslag på Instagram:

'Og det var selvfølgelig en aprilsnar.. det var det bedste jeg kunne finde på.'

Vis dette opslag på Instagram Kære alle! Jeg er blevet tilbudt at være en del dommerpanelet i “Vild Med Dans” i den kommende sæson, sammen med @jennabagge. Og vi begge sagt JA til jobbet! Det betyder at jeg lægger forklædet på hylden og starter et nyt liv som fuldtidsdanser fra dags dato Et opslag delt af Umut Sakarya (@umutsakarya) den 1. Apr, 2020 kl. 6.26 PDT

Kok og tidligere 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya kunne 1. april komme med den overraskende nyhed, at han skal være dommer i TV 2's danseprogram sammen med sin tidligere dansepartner Jenna Bagge.

'Det betyder, at jeg lægger forklædet på hylden og starter et nyt liv som fuldtidsdanser fra dags dato,' skriver han på Instagram.

Umut Sakarys trak sig fra sidste års 'Vild med dans' kort inden finalen, fordi antallet af hadefulde kommentarer om hans danseevner og person blev for meget for ham.

Han ønskede heller ikke ligesom sæsonens andre udstemte dansere at vende tilbage i finalen til en sidste dans, som Jenna Bagge derfor måtte danse alene.

'Det har været Umuts valg ikke at deltage i finalen, men når det er sagt, så synes jeg også, at det er bedst, at vi ikke danser, når Umut ikke har lyst,' skrev hun i den forbindelse til B.T.

Noget tyder dog på, at det ikke har slået skår i forholdet.

'Du er stadig en tosling,' skriver Jenna Bagge til Umut Sakaryas aprilsnar og sender sin tidligere dansepartner en kyssesmiley.