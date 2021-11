Hvad har Justin Bieber og Morten Breum tilfælles?

Begge lever af at lave musik, og begge skal næste måned optræde i Saudi-Arabien. For Biebers vedkommende sker det til landets Formel 1-stævne, mens Breum er på plakaten til festivalen Soundstorm, som har tætte forbindelser til det saudiske regime.

Flere har opfordret Justin Bieber til at droppe sin koncert, da Formel 1-løbet anses for at være en del af Saudi-Arabiens forsøg på – gennem sport og underholdning – at give sig selv et bedre ry og fjerne fokusset fra deres overtrædelser af menneskerettighederne.

Men festivalen Soundstorm er i den grad også sovset ind i den saudiske regering og kongefamilie.

På de sociale medier er der flere, der kritiserer de DJs, som har sagt ja til at optræde på festivalen. Store navne som David Guetta, Steve Aoki, Tiësto og danske Morten Breum.

Og det er der flere gode grunde til.

Organisationen, der arrangerer festivalen, hedder The General Entertainment Authority. Denne blev stiftet af kongefamilien i 2016 for at fremme Saudi-Arabiens underholdningsindustri og renommé.

I bestyrelsen sidder blandt andre Saudi-Arabiens handels- og medieminister, og bestyrelsesformanden er Turki al-Sheikh, som også er rådgiver ved hoffet.

At kongehuset er helt tæt på nogle af de forbrydelser, der begås mod folket, blev tydeligt i 2018, hvor den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi, som var kritisk over for styret, blev dræbt og parteret efter at være gået ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Noget, som den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, ifølge CIA godkendte.

Statsstyrede drab på systemkritikere er blot én af de mange forbrydelser, der begås mod menneskeheden i Saudi-Arabien.

Det fremgår tydeligt af Amnestys internationale rapport for menneskerettigheder fra 2020/2021, som blandt andet nævner:

Intensivering af undertrykkelsen af ytringsfrihed, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed.

Stort set alle kendte saudiske menneskerettighedsforkæmpere, som var i landet, blev tilbageholdt eller fængslet i slutningen af ​​året.

Homoseksualitet er ulovligt.

Domstole fortsætter med at idømme og udføre dødsstraffe for en bred vifte af forbrydelser.

Diskriminerende love mod kvinder og piger.

Human Rights Watch luftede tilbage i oktober en hård kritik af dem, der deltager i underholdningsbegivenheder arrangeret af den saudiske regering.

»Saudiske borgere og beboere skal have lov til at nyde førsteklasses underholdning og sportsbegivenheder, men de skal også have lov til at nyde basale menneskerettigheder som ytringsfrihed og fredelig forsamling,« sagde Michael Page, organisations ansvarlige i Mellemøsten.

»Så når A-navne fra Hollywood, internationale atleter og andre globale kendisser tager imod regeringspenge for at optræde i Saudi-Arabien, mens de tier stille om regeringens mange brud på menneskerettighederne, er de med til at booste kongedømmets forsøg på at hvidvaske kronprins Mohammad bin Salmans overgreb.«

B.T. har kontaktet Morten Breum for at høre, hvilke tanker han har gjort sig om at skulle optræde på festivalen, men indtil videre forgæves.

Hidsig kritik på de sociale medier

Selvom rigtig mange fans af elektronisk musik glæder sig til festivalen, er der også dem, som mener, at artisterne har truffet et helt skævt valg ved at spille på Soundstorm.

Flere er gået til tasterne på Twitter.