Selv afviser han pure alle anklager.

Men nu har en amerikansk kvinde søgt om at få et polititilhold mod den verdenskendte DJ Diplo. Hun beskylder ham for dels at have delt hævnporno af hende og dels for at have truet hende.

Det skriver Daily Beast, der har fået retsdokumenterne i hænde.

Heri lyder det, at Thomas Wesley Pretz, som er det navn, der står på stjernens ID, skulle have distribueret kompromitterende billeder af hende i et forsøg på at »ydmyge hende og afskrække andre kvinder fra at stå frem«.

Selve sagen tog for alvor fart i oktober, da den unavngivne kvinde på Twitter berettede, at Diplo skulle have hyret en privatdetektiv til at undersøge hende, efter de havde haft et skænderi.

»Privatdetektiven fortalte mig, at han kendte min adresse, mine forældres adresse samt min arbejdsplads såvel som mine forældres arbejdspladser.«

»Tag det, som I vil, men de fleste vil nok opfatte det som en trussel,« skrev hun og tilføjede, at DJ'en fra Major Lazer desuden havde filmet hende uden samtykke under seksuel aktivitet.

I forlængelse af, at hun havde skrevet de mange beskyldninger på Twitter, delte en Twitter-bruger et nøgenbillede af hende.

»Hun hævder i sin anmodning om polititilhold, at den eneste person, der havde det billede, var ham (Diplo, red.),« forklarer hendes advokat Lisa Bloom.

Et retsmøde om polititilholdet er berammet til at finde sted 7. december.

Diplo har via sin advokat afvist alle klager mod sig.