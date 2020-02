Heldigvis løste problemet sig hurtigt igen, så datteren kunne få lov at blive boende.

Det var noget af et brev, stripper og realitybabe Mariyah Samia for nyligt fik i postkassen. Her fik hun nemlig besked på, at den anden person på hendes adresse skal fraflytte inden for to uger. Og den anden person er altså Mariyahs datter, 9-årige Yasemin.

»På min lejekontrakt står der kun mit navn. Så det er simpelthen kommunen, der har lavet sådan et tjek, hvor deres juraafdeling skrev til mig, at den anden person på min adresse skulle fraflytte inden den og den dato omkring fremlejeregler og sådan noget,« forklarer Mariyah til Realityportalen.

Mariyah ringede derfor selvfølgelig straks ind til Boligklagenævnet.

»Så jeg siger til hende den stakkels dame i telefonen, at jeg vil egentligt bare gerne have aktindsigt i klagen, så jeg kan anmelde klageren for chikane og forhåbentlig få økonomisk erstatning. Så siger hun, at Gud nej, det er faktisk bare en rundspørge, de havde lavet sådan et tjek, og på min adresse var der to på, men kun en på lejekontrakten, og de kan ikke komme ind i folkeregisteret og kigge, fordi jeg har jo navne- og adressebeskyttelse, fordi jeg er en offentlig person,« forklarer Mariyah.

Herunder kan du se Mariyah rase over kommunens brev:

Aldrig oplevet noget lignende

Derfor valgte Københavns Kommune altså fejlagtigt at skrive til Mariyah og smide hendes datter ud af lejligheden.

»De har så bare lavet en fejl, fordi de kunne ikke se, at det var mit barn. Så det blev løst i løbet af fem minutter. Stakkels kvinde, jeg ringede til,« griner Mariyah.

Mariyah har nemlig tidligere haft problemer med et boligselskab og endda haft en sag kørende, så hun tog bestemt ikke let på kommunens brev.

»Så da de skrev det her brev til mig den her gang, så tænkte jeg, at nu kan det kræftedme være nok,« forklarer Mariyah og fortsætter:

»Jeg har jo også fået en kæreste, så jeg troede jo, at de måske mente, at han ligesom boede her, og han bor altså i Jylland. Så jeg tog det også bare fra den værste side. Men jeg har dog aldrig oplevet noget lignende.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk