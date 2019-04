Nu løfter Boris og Mariyah sløret for, hvad der egentlig skete mellem dem på turen til 'Divaer i junglen'-optagelserne.

Første afsnit af ‘Divaer i junglen’ har netop rullet over skærmen, og her var der bestemt anledning til et par grin undervejs, når deltagerne kom med sjove og ikke mindst skøre kommentarer.

Det var dog ikke kun sjov og ballade i afsnittet, idet de medvirkende for alvor blev udfordret, og så var der også lidt kærlighed i luften mellem Boris og Mariyah. Flere af de andre deltagere kom med hentydninger om, at Mariyah og Boris havde hygget sig sammen på flyveturen til Thailand, men der blev ikke kommenteret på det fra Mariyah og Boris’ side.

Nu afslører de to dog, hvad der egentlig skete mellem dem på vej til optagelserne i junglen:

»Mariyah og jeg havde ikke sex på flyveren. Vi snakkede bare rigtig godt sammen, så vi sad bare og hyggesnakkede i lufthavnen og fik lidt massage, og så var det, at vi var ved at komme for sent til flyet, så produktionen måtte hente os, så vi nåede det,« siger Boris og fortsætter:

»Da vi kom på flyveren, fandt vi så en bar, og vi blev så gode venner med thai-damen fra crewet, der derfor gav os lov til bare at tage fra baren, så vi festede løs, mens de andre sad og sov på deres pladser. Man måtte ikke stå op og drikke, så derfor var vi nødt til at stå nede bagved ved toiletterne og drikke, og det var også derfor, at de andre troede, vi havde sex,« forklarer han og fastslår:

»Men vi drak bare fra baren, så vi slap for at gå frem og tilbage.«

»Jeg vidste ikke på forhånd, hvem Boris var, men så spiste vi en sandwich sammen, inden vi skulle på flyet, og istedet for at gå ned og boarde satte vi os i massagestolene, og så snakkede vi så godt sammen, så vi slet ikke opdagede, hvad klokken var, og pludselig blev vi kaldt over højtalerne,« griner Mariyah og fortsætter:

»Så det var rigtig tæt på, at vi ikke kom afsted, men vi nåede det heldigvis lige. Derefter drak vi så tæt på hele flyturen i 11 timer. Det viste sig bare, at vi klingede rigtig godt sammen. Men vi havde altså ikke sex på flyturen. Jeg er ikke med i Mile High Club endnu.«

