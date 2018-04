Hvad skete der mon om natten i 'Divaer i junglen'?

I mandagens afsnit af ‘Divaer i junglen’ kunne man se flirten mellem Rikke og Mogens udvikle sig, og da konflikten mellem pigerne spidsede til, hoppede Rikke ifølge Janni ned i Mogens’ sovepose for ikke at skulle sove ved siden af Janni. Men hvad skete der egentlig i soveposen, og hvad er der mellem Rikke og Mogens?

– Der er intet – ikke udover at Mogens fandt mig attraktiv. Alle i vores lejr jokede med det og os med, Janni gjorde også. Hun valgte så at køre det fra joke til alvor og bruge det imod mig, fortæller Rikke og uddyber:

– Jeg har intet lavet i junglen – selvom det ser sådan ud. Jeg kunne aldrig finde på sådan noget. Jeg kom til Ecuador for at udfordre mig selv og ikke for at have sex eller kysse med nogen.

Ifølge Mogens er situationen da heller ikke helt, som det så ud i gårsdagens afsnit.

– Rikke og jeg lå i hver vores sovepose med tøj på, så der skete ikke noget! Jeg synes, Rikke er en meget smuk pige, og så havde vi en rigtig god kemi, vi kunne snakke med hinanden og var på bølgelængde med hinanden. Det var rart at have en at kunne snakke med, når man blev lidt presset i junglen, og så er hun bare nede på jorden ligesom mig, fastslår Mogens.

Derfor kan Rikke godt lide Mogens

Men selvom der ikke skete noget i soveposen – eller soveposerne, så er det ikke kun Mogens, der har et godt øje til Rikke. Derfor vil hun heller ikke have hængende på sig, at hun udnyttede den jyske fyr, som Janni påpegede i programmet.

– Jeg kan rigtig godt lide Mogens. Jeg synes, han er et sympatisk menneske med et godt hjerte. Vi deler mange værdier, og vi kunne tale om ting, jeg ikke kunne tale med andre om på mit hold. Han er meget nede på jorden, og det var skønt at have i junglen, fastslår Rikke, som dog ikke vil uddybe, om der så er sket noget efter junglen.

– Det er privat for mig, hvem jeg ses med. Men mit liv er meget bundet op på mit arbejde. Jeg arbejder hele tiden, og det er der mit fokus ligger. Jeg opsøger ikke noget – overskuddet er ej heller til andet end arbejde pt.

For forskellige liv

Med de samme værdier kunne det dog lyde som om, at Mogens er en type mand, Rikke godt kunne se sig selv sammen med, hvis tiden og overskuddet var der, men sådan er det ikke helt.

– Jeg tror, vores liv er meget forskellige. Jeg er konstant på farten, jeg er meget spontan, og der er aldrig helt ro over mig – jeg tror, jeg er 22 år inden i hovedet. Mogens prioriterer sin søn, som han jo skal. Familielivet er meget nede på jorden, og han tager det hele stille og roligt og ved, hvad han vil. Jeg tror de to liv er svære at forene, fastslår Rikke og understreger, at hun ikke mener, at Mogens er kedelig, men deres liv er bare for forskellige.

