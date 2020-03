Ditte Ylva Olsen er 42 år og har opnået en hel masse i sit liv. Hun er et kendt ansigt blandt danske skuespillere og har blandt andet været med i en række serier og teaterstykker.

I dag siger hun dog, at der er nogle ting, hun ikke har, som har været en konsekvens af de valg, hun har taget i sit liv.

»Måske havde de bekymrede veninder ret. I dag er jeg 42. Jeg kan jeg da godt tænke: 'fuck'. Før i tiden synes jeg hele tiden, man mødte lækre og spændende singler, der var det noget med at holde snitterne for sig selv, haha.«, siger hun til bladet Femina, hvor hun uddyber:

»Med alderen er rotationen bare blevet mindre. Måske skulle jeg have fået mand, hus og barn dengang. Det er svært at sige.«

Hun fortæller, at hun gerne vil have børn, men at de skal komme fra en kærlighedsrelation.

Solomor-livet er ikke noget, hun ville vælge for sig selv, og derfor kan hun godt se, at der måske er en risiko for, at hun ikke får børn.

Skuespillerinden slår dog også fast i interviewet, at hun ikke vil vurdere sig selv på, hvorvidt hun har fået børn eller ej. Hun ser sig selv som et helt menneske.

Ditte Ylva Olsen er aktuel i serien 'Hånd i hånd', hvor hun spiller en af hovedrollerne, og hun har stor succes i sit arbejdsliv.

Hendes liv har dog ikke kun budt på opture, fortalte hun tilbage i 2018. Hun ragede nemlig en tarminfektion til sig, der gjorde hende uarbejdsdygtig i et helt år.

»Det er lidt en kliché, at man helst skal kunne sige, at man er blevet stærkere af noget, der har været hårdt. Man skal nogle gange også bare have lov til at synes, at noget har været hårdt, og at synes, at man har været ude for noget, man ville ønske sig, man ikke havde,« sagde skuespillerinden dengang.

»Jeg har det lidt svært med den der tvangspositive holdning. Livet er jo ikke kun fedt. Der er også dårlige sider. Og i stedet for at prøve at insistere på, at de ikke findes, er det måske mere givtigt, at vi bliver bedre til at håndtere de smertefulde ting.«

'Hånd i hånd' kan ses på TV 3 og Viaplay.