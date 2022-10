Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Jeg har forelsket mig i Bastian'.

Sådan lyder det i et opslag på Instagram fra 'Det, vi taler om'-værten Ditte Okman.

Det er ikke længe siden, hun kunne løfte sløret for, at der var en ny mand i hendes liv.

Hun afslørede i programmet 'Hjerteflimmer for voksne', at hun havde fundet kærligheden i en far fra sit barns klasse – og det er altså Bastian, som hun nu viser frem for første gang.

'Han er det fineste og mest kærlige menneske – og virkelig sjov. Jeg kunne ikke have det bedre. Jeg føler mig meget, meget heldig,' skriver den nyforelskede vært i opslaget.

De to begyndte at tale sammen, da de mødtes efter at have afleveret børn.

Her tog Bastian fat i Ditte Okman for at spørge hende til, om hun var okay, efter hun åbent havde fortalt, at hun skal have fjernet sin livmoder.

Herefter inviterede han radioværten ud, og nu har de to altså datet i godt to måneder.