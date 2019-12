I denne uges udgave af ‘Det, vi taler om’ kom snakken blandt andet ind på den tidligere krammeterapeut Per Brændgaard.

Han har i et opslag på Facebook beskyldt journalist Ditte Okman for at have samarbejdet med den israelske efterretningstjeneste. I 'Det, vi taler om' svarede Ditte Okman på beskyldningerne.

Per Brændgaards opslag indeholdt en række spørgsmål, som han anbefalede det danske politi at stille til Ditte Okman.

Spørgsmålene gik på, hvorvidt hun arbejder for den israelske efterretningstjeneste, om hun har modtaget betaling fra efterretningstjenesten, og om hendes 'angreb på (forsøg på karaktermord) på Israel-kritiker Per Brændgaard er bestilt af Israel'.

I 'Det, vi taler om' indtog panelgæst og B.T.s chefredaktør Jonas Kuld Rathje rollen som politi og fik stillet de anbefalede spørgsmål til Ditte Okman.

Alle tre spørgsmål svarede hun nej til, og hun havde en rettelse til Per Brændgaards beskyldning om, at hun skulle have arbejdet for den israelske sikkerhedstjeneste.

»Jeg har arbejdet med sikkerhed. Det er godt nok tilbage i 1999 til 2001, men der er jo en forskel. Så det kan jeg i hvert fald svare nej til,« sagde Ditte Okman i programmet og fortsatte:

»Jeg arbejder ikke for en efterretningstjeneste. Det har jeg aldrig nogensinde gjort og er derfor aldrig blevet betalt derigennem.«

Krammeterapeuten Per Brændgaard beskylder i et Facebook-opslag Ditte Okman for at have samarbejdet med den israelske efterretningstjeneste. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Krammeterapeuten Per Brændgaard beskylder i et Facebook-opslag Ditte Okman for at have samarbejdet med den israelske efterretningstjeneste. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Striden mellem de to parter kommer, efter at Ditte Okman i et tidligere program af 'Det, vi taler om' snakkede om et blogindlæg, som krammeterapeuten havde skrevet til Ekstra Bladet.

Blogindlægget omhandlede, at Per Brændgaard var begyndt at rådgive mænd, der enten privat eller mod betaling havde intim kontakt med mange kvinder, og som ønskede at undgå Metoo-shitstorme og -retssager.

Per Brændgaard oplevede tidligere på året selv en retssag på nærmeste hold, da han tilbage i januar blev idømt 14 måneders fængsel for voldtægt og blufærdighedskrænkelse af en 29-årig kvinde under en krammeterapi-session.

Krammeterapeuten ankede efterfølgende sagen til Østre Landsret, hvor han i april blev frikendt.