Et år holdt lykken. Men nu er det slut.

Det afslører Ditte Okman i dagens ‘Det vi taler om’, som du kan se og høre lige her.

»Thomas og jeg er gået fra hinanden. Det er lidt sørgeligt, synes jeg« siger hun i udsendelsen om forholdet, som altså kun nåede at holde kort tid.

Det var ovenpå en hård skilsmisse fra sine to børns far, at kærligheden pludselig spirede igen i Ditte Okmans liv.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ditte Okman (@ditteokman)

Thomas Laursen hed manden, der plukkede hendes hjerte. En professionel urtesamler – også kaldet sanker – som hun havde lært at kende, mens de begge arbejdede på Radio24syv. Dengang var de blot venner.

Men i efteråret 2020 mødtes de tilfældigt igen. Det førte til en middag. Og derfra var der ingen tvivl. Selvom de levede vidt forskellige liv.

»Jeg har mødt en ret skøn mand og fået lov til at se noget lidt andet, end jeg plejer,« sagde den inkarnerede storbyelsker Ditte Okman dengang til B.T. om Thomas Laursen, der bor udenfor Silkeborg.

»Når vi har børn, lever vi hvert vores liv. Han er ude i naturen, og jeg er her i København. Men når jeg ikke har børn, så må jeg sige, at jeg virkelig nyder at være i Jylland,« fortalte en forelsket Ditte Okman.

Men nu er det altså slut.

»Det er vist i en slags enighed – og der var ingen andre der kom imellem,« siger hun i ‘Det vi taler om’ med reference til den klassiske udtalelse, kendte oftest melder ud ved et brud.

»Men sandheden er også, at det lige nu ikke er specielt fedt, og vi er ret kede af det og håndterer det på forskellig vis,« siger Ditte Okman og nævner blandt andet den store fysiske afstand som en årsag til bruddet, da parret manglede en hverdag sammen.

I ‘Det vi taler om’ lægger den kendte vært og kommentator dog heller ikke skjul på, at hun sammen med Thomas Laursen har haft de mest fantastiske oplevelser.

»Jeg ryddede op derhjemme og fandt kvitteringer fra d’Angleterre, og huskede vores første ophold der. Vi har været på Bornholm og fejre min brors fødselsdag, og Thomas lavede mad til tre mennesker.«

»Det har været vild mad og et vildt eventyr, men vi kunne ikke finde ud af det,« siger Ditte Okman.

Du kan se og høre hele dagens udsendelse her.