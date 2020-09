»Man bliver taget som gidsel. Hvis man ikke skriver under, så er man et asshole, og hvis man ikke står på listen i Politiken på søndag, så er det, fordi man ikke vil støtte Sofie Linde og er skideligeglad med sine medsøstre.«

Sådan siger Ditte Okman om det brev til Sofie Linde, der i disse dage sendes rundt til kvindelige medarbejdere i mediebranchen.

Med brevet følger en opfordring om at skrive under, hvis man 'også blev overrasket over den modvind, der mødte Sofie Linde, da hun talte højt om sin oplevelse med sexisme i mediebranchen' og ønsker at bakke den populære 'X Factor'-vært op og slå fast 'én gang for alle, at det skete engang, og at det stadig sker. At nogle mænd stadig udsætter kvindelige kollegaer for 'hygge'-sexisme'.

Ditte Okman, tidligere radiovært og nuværende vært på B.T.s podcast 'Det, vi taler om', er en af de mange kvinder i mediebranchen, som har modtaget opfordringen.

Men selv om hun også har oplevet grænseoverskridende adfærd fra mænd på nærmest alle sine arbejdspladser, så er hun loren ved at skrive under på brevet, som du kan læse i sin fulde længde herunder.

Det fortæller hun torsdag i B.T.s faste Facebook live-format med debatredaktør Sanne Fahnøe.

Brevet, som kvinder i underholdningsbranchen i disse dage opfordres til at underskrive.

For brevet er nemlig stilet til Sofie Linde og indledes med et 'Tak for, at du havde modet til at tale højt. Vi har set med fra sidelinjen længe nok, og nu taler vi sammen med dig'. Og det mener Ditte Okman er forfejlet.

»Det pisser mig sindssygt meget af, at det her brev er til Sofie Linde og ikke til alle de mandlige chefer rundtomkring på vores arbejdspladser,« siger hun.

»Hvornår damer vi os op og går til fucking hovedet i stedet for til røven?«

Debatten opstod, da Sofie Linde gik på scenen ved årets 'Zulu Comedy Galla' og fortalte om en oplevelse på DR, som hun havde som 18-årig.

»Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Den her store tv-kanon kommer op til mig, tager fat i min arm og siger til mig: 'Hvis du ikke går med ud og sutter min pik, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig',« fortalte Sofie Linde.

Og Ditte Okman vil gerne understrege, at hun bakker op om Sofie Lindes kamp mod sexisme – selv om hun nok selv ville være gået til ledelsen og få stoppet pågældende, inden han krænker andre, i stedet for at fortælle det til offentligheden 12 år senere.

Generelt mener Ditte Okman, at de ansvarlige slipper for let – både på scenen ved 'Zulu Comedy Galla' og i brevet til Sofie Linde fra landets kvindelige medie-ansatte.

»Vi skal ikke lege, at vi skal bakke Sofie Linde op. Hun har sgu da opbakning fra hele verden. Vi har skrevet om det, siden den lille filmsekvens blev delt. Hun ved godt, hun har opbakning. Jeg synes, man burde dame sig op og skrive til cheferne,« siger Ditte Okman.

»Hvad fanden skulle Sofie Linde gøre ved det her? Hvis vi vil have en åben debat, så skal vi tale med de mennesker, der sidder med en magt til at ændre det her.«

B.T. har været i kontakt med en af de seks kvinder fra TV 2, som har taget initiativet til underskriftindsamlingen, men de ønsker ikke at udtale sig, før underskriftindsamlingen er ovre.

Ambitionen er at samle mindst hundrede underskrifter og få det underskrevne brev bragt i medierne denne søndag.

