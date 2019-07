Radiovært Ditte Okman er i disse dage på ferie i Sicilien, og tirsdag stiftede hun et mere eller mindre uheldigt bekendtskab med den italienske asfalt.

Hun væltede nemlig på cykel og slog både hoved, tå og skulder.

Det fortæller hun i et meget velfortalt opslag på Instagram, hvor hun også har delt et billede af sig selv med det plaster, der skærmer flængen i hendes øjenbryn.

'Gled på cyklen og smadrede mit hoved direkte ned i asfalten. Gudskelov tog min venstre skulder det første stød mod jorden,' skriver Ditte Okman, der til daglig er ved roret i Radio 24Syv-programmet Det Vi Taler Om, i opslaget.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ditte Okman (@ditteokman) den 23. Jul, 2019 kl. 4.51 PDT

Heldigvis var hjælpen nær, og 'tre gamle damer og en tyk mand' kom ilende mod den danske journalist. Alle tre ville de hjælpe Ditte Okman, der egentligt hellere ville have, at de lod hende være.

Hun overgav sig dog og gik med dem ind på campingpladsen, hvor en 'mandlig læge i pink badeshort, som havde en mellemstor mave og venlige øjne', stod klar til at hjælpe.

'Vi fandt en campingvogn med tilhørende udestue og et par blå klapstole, og han behandlede mine sår med sterilt udstyr, jod og et par sommerfugleklemmer. Han havde endda handsker på, så den var vist god nok', lyder det i opslaget, der fortsætter:

'Du må ikke få vand i ansigtet i en uge, og du må hverken få sand eller havvand på din fod', forklarede han. På italiensk'.

Ditte Okman holder trods styrtet humøret højt. Hun har sågar fundet noget positivt ved det:

'Hvis der er noget godt at sige om den her sag, så er det, at jeg slipper for at lege i poolen, men nu kan gætte kryds og tværs med nogenlunde god samvittighed,' skriver hun.

Der blev da også tid til øl, vin og gin under den italienske nattehimmel, da den værste smerte var væk.

Nu glæder hun sig bare til at se, hvad resten af ferien bringer, skriver hun i opslaget, som hun afslutter med et ønske om en god sommer til alle andre.