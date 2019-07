Da den danske journalist og radiovært Ditte Okman var kun 16 år gammel, blev hun udsat for et brutalt overfald.

Hun blev tæsket til blods af en fremmed mand. Hun fik så mange tæsk, at hun tissede i bukserne. Overfaldet har - forståeligt nok - sat sine spor hos den i dag 44-årige Ditte Okman.

»Det er vildt sørgeligt. Det er trist, at man kan have sådan en grundangst for det modsatte køn, når solen er gået ned. For jeg elsker jo mænd,« siger hun i et interview med Berlingske.

Det var som sagt overfaldet, der udløste frygten for det mandlige køn. Det fandt sted i Farum, da hun var på vej hjem fra en bytur.

Det gjorde, at hun blev meget paranoid og ekstremt bange for især fremmede mænd om natten.

Skrækken kan eksempelvis indfinde sig, hvis hun befinder sig i et tog med en gruppe af fremmede mænd overfor sig.

Frygten kan hun godt skamme sig over, men ikke desto mindre indfinder den sig. Frygten for eksempelvis at blive voldtaget:

»Det er helt forfærdeligt. Stakkels mænd, at jeg tænker sådan om dem. Det er vanvittigt. Hvis jeg kører i taxa, kunne jeg aldrig drømme om at sætte mig på forsædet, fordi jeg flere gange har oplevet, at chaufføren gjorde tilnærmelser, efter at jeg lige har givet ham min adresse kl. to om natten. Hvad sker der for det? Det er bare så fucking klamt, at der ikke er den der grænse,« siger hun og fortsætter:

»Ja, der er da kvinder, der er voldelige, men jeg kan bare konstatere, at jeg er åndssvagt bevidst om, at jeg er fysisk underdog.«

Selvom hun er klar over, at risikoen for at der sker noget ikke er høj, så er det en frygt, hun bliver konfronteret med, når hun bevæger sig ud i nattelivet.

Berlingske bringer interviewet i forbindelse med avisens serie 'Mine indre dæmoner', hvor danskere taler om deres indre dæmoner, frygt, og hvad de er bange for.

Ditte Okman fortæller også til avisen, at hun i højere grad tænker over sin egen dødelighed. Det sker blandt andet efter, at hun mistede sin bror forrige år, der døde pludseligt. Hun måtte, som mange andre Radio24syv ansatte, også sige farvel til en række kolleger - Mads Holger, Louise Hart, Master Fatman og Nedim Yasar, der alle gik bort før tid.