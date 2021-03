Selvom om corona lægger en dæmper på meget, så er der heldigvis stadig plads til, at kærligheden kan spire.

Det har journalist og podcastvært Ditte Okman oplevet. Efter en svær tid med skilsmisse har hun nemlig fundet kærligheden på ny.

»Jeg har mødt en ret skøn mand og fået lov til at se noget lidt andet, end jeg plejer,« siger Ditte Okman til B.T.

Hun taler hurtigt, som hun plejer og virker glad.

Ditte Okman har brugt meget af corona-tiden på at gå ture i skoven. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det er jeg også,« forsikrer hun.

Det er den 48-årige Thomas Laursen, der er den nye mand i Okmans liv. Thomas Laursen er professionel urtesamler – også kaldet sanker – og er kendt fra programmet 'Smagen af Danmark' på DR, hvor han var vært med Master Fatman. Og så har han været kok på Go’ Morgen og udgivet flere bøger om vild mad.

Parret lærte hinanden at kende, mens de begge arbejdede på radio24syv.

Ditte var radiovært, og Thomas skulle lave en sommerserie for radioen, der hed ‘grønthøstermetoden’. Dengang var de dog bare kollegaer og bekendte.

I slutningen af 2019 blev Ditte Okman skilt efter 12 års ægteskab med sine børns far – noget som hun dengang beskrev som ‘den sværeste og hårdeste beslutning'.

Og i efteråret 2020 mødte hun Thomas Laursen igen.

»For noget tid siden var jeg i Jylland for at besøge nogle venner i Aarhus, og så skrev han til mig, om han ikke måtte invitere mig ud. Og nu har vi set hinanden i et stykke tid,« siger Ditte Okman, der fortæller, at det nye forhold har været lidt en øjenåbner for hende.

For mens hun selv beskriver sig som en ‘ensporet københavner’, så bor Thomas Laursen i et lille hus på landet ved Silkeborg i Jylland.

»Når vi har børn, lever vi hvert vores liv. Han er ude i naturen, og jeg er her i København. Men når jeg ikke har børn, så må jeg sige, at jeg virkelig nyder at være i Jylland, »siger Ditte Okman, der har børnene Lloyd på otte år og Betty på fem år, mens Thomas Laursen har tre børn, der er noget ældre.

Ditte Okman er selv opvokset i Farum i Nordsjælland og har siden boet mange år i København. Hører man hendes podcast ‘Det’ vi taler om’ får man hurtigt indtrykket af, at hun er inkarneret bymenneske.

Den opfattelse har hun også selv, og derfor er hun selv blevet overrasket over sin nyopståede kærlighed til Jylland.

»Jeg har virkelig været meget i Jylland her under corona, og jeg er både begyndt at vinterbade og gå ture i skoven. Jeg hører til i byen, men jeg synes faktisk, at det har været sindssygt fedt at se andet end indersiden af min lejlighed, så jeg har brugt meget af tiden uden mine unger på at tage til Jylland,« siger hun og tilføjer, at hun dog ikke har planer om at flytte til det jyske:

Thomas Laursen ses her i selskab med Søren Frank i Dyrehaven, hvor de sanker. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

»Nej, nej, overhovedet ikke, men jeg må sige, at det der Jylland, det kan virkelig noget,« lyder det fra Okman, der også kan glæde sig over, at hendes nye kæreste er dygtig til at lave mad.

Thomas Laursen har en stor kærlighed til den mad, han kan lave ud af de urter, myrer, svampe og andre ting, han finder i naturen. Han har desuden et firma, hvor han sælger de ting, han finder til nogle af landets bedste restauranter som Noma.

»Hvis der lige er kommet et ordentligt sommerregnskyl, så ved jeg, at der er kantareller i skoven om en uge, og så kan jeg næsten ikke styre mig. Jeg bliver bare nødt til at komme ud og lede efter dem,« har Laursen fortalt til dossierdenmark.dk.

Og Thomas Laursens store passion for mad, får Ditte Okman glæde af:

»Jeg spiser ret godt i øjeblikket, for han er vanvittig dygtig til at lave mad,« lyder det fra Okman.