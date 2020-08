Det har været en lang og hård proces at lukke en ny mand ind i hende og børnenes liv, men takket være 25-årige Joakims rummelighed er det lykkedes.

I april sidste år blev Ditte Julie Jensen skilt fra sin mand, Marck Topgaard, efter kun to års ægteskab. I dag, halvandet år efter det smertefulde brud, er ‘Bagedyst’-stjernen ved at flytte ind i en 175 kvadratmeter lejlighed ved Amager Strandpark sammen med sin otte år yngre kæreste, Joakim Skak.

På Instagram ligner det, at alt er fryd og gammen i den lille familie, og at Ditte Julies to børn elsker deres nye bonusfar, men sandheden er, at det har taget lang tid at tilvænne sig den nye familiekonstellation, for alle parter, og at nogle dage er bedre end andre.

Det fortæller Danmarks bagedarling i podcasten ‘Ønskebarnet’ af Marie Louise Cramer.

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, det bare havde været easy peasy. Der er følelser fra min side, der er følelser fra mine børns side, og der er dage, hvor de slet ikke har villet Joakim, fordi det har været hårdt. Der har været så mange ting, og der er blevet sagt en masse ting. Og så er der dage, hvor de bare er smeltet fuldstændig ind i ham,« fortæller Ditte Julie i podcasten.

Det er nemlig ikke en beslutning, der tages med et fingerknips, når man vælger at blive skilt fra faderen til sine børn, ligesom det også kræver omtanke, når man vælger at introducere en ny mand til de små.

»Det er ikke en beslutning, man tager over night og slet ikke, når der er to små børn. Netop når der er børn, så er det vigtigt, at man når frem til beslutningen om, at man er sikker, for der er ikke en fortrydelsesknap,« fortæller bagedronningen, som til sit store held valgte at satse på den helt rigtige mand.

Kæresten rummer hele familien

Med sine blot 25 år er Joakim Skak en moden, rummelig og kærlig mand, som forstår både Ditte Julie og hendes to børn, Karla, 6, og Albert, 4.

»Heldigvis så har han så meget kærlighed, og det afspejler virkelig, at det har taget lang tid, men mine børn elsker ham den dag i dag. Tænk at det er muligt, at jeg har fået lov at møde et menneske, der har valgt at tage mine børn ind og have så meget kærlighed til mig og mine børn, at han rummer os alle tre, vores særheder, vores forskelligheder og rummer også, når vi er kede af det. Det er et langt stykke hen ad vejen hans fortjeneste og hans måde at være på, der gør, at vi allesammen kan være så naturlige i det,« lyder de rosende ord fra Ditte Julie.

Kan man være lykkelig og ulykkelig på samme tid?

Der har ofte været konflikt i maven på Ditte Julie, som har haft svært ved at kapere to så modstridende følelser af både lykke og sorg på samme tid.

»Hold kæft, hvor har jeg grædt meget. For det er hårdt at være enormt lykkelig, samtidig med at man bærer på noget ulykkeligt nede i maven og en følelse, man ikke kan definere,« fortæller ‘Bagedyst’-stjernen og fortsætter:

»Nogle af de følelser, jeg nogle gange har haft, er, at ligegyldigt hvor meget Joakim kommer til at elske mine børn, så vil han aldrig nogensinde have den samme kærlighed til dem, som mig og børnenes far har.«

Selvom han aldrig vil kunne agere far for børnene, er der dog fordele ved Joakims rolle i børnenes liv.

»På den anden side så ser Joakim nogle andre ting, fordi han formår at være lidt mere objektiv. Så jeg tror, det handler om kærlighed og engagement, og det må man bare sige, at han besidder. Jeg tror, at Joakim alle dage vil elske de børn og tage dem til sig, som var det hans egne,« fortæller Ditte Julie.

Bragt i samarbejde med Realtiyportalen.dk.