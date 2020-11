Ditte Julie Jensen elsker Instagram. Men hun hader, hvad mediet kan gøre ved voksne, velfungerende mennesker – og mødre især.

Det fortæller den tidligere 'Den store bagedyst'-semifinalist til B.T., efter hun for nogle måneder siden selv blev udsat for såkaldt 'mom-shaming' på det sociale medie, da hun delte et billede af sig selv med sine to børn, syvårige Karla og Albert på fire.

»Der er en tendens til, at fordi afsender og modtager ikke kender hinanden personligt, så glemmer man at tænke på følelserne. Så er det mere: 'Her er min holdning, og den får du, fordi du selv har valgt at være offentlig på nettet',« siger hun.

»Nogle mødre har en tendens til, hvis jeg lægger et billede op af Albert, der bruger sut, at sige: 'Har du nu styr på hans tænder? Er du klar over, hvad du gør ved ham?'« siger hun.

Hun påpeger, at man ikke nødvendigvis er en dårlig mor, bare fordi man ikke opdrager sit barn, som andre ville have gjort, og at man generelt respekterer dette ude i den virkelige verden. Men på nettet er der tilsyneladende anderledes frit spil til fordømmelser.

»Hvis min søn og jeg passerede en anden mor i Kongens Have, så tror jeg ikke, hun ville prikke mig på skulderen og sige: ‘Gud, hvor er han charmerende – hvis han ikke brugte sut’. Men det får jeg at vide på min Instagram-profil. Og hvad skal jeg bruge det til?« spørger hun.

»Nogle gange trykker jeg på 'pyt-knappen', og andre gange blokerer jeg de 0,05 procent, der ikke kan opføre sig ordentligt. Men så kommer der nogen og siger: 'Uh, du kan ikke tåle kritik'. Men det har ikke noget med det at gøre, jeg kan bare ikke bruge ukonstruktiv kritik til noget.«

Ditte Julie Jensen synes egentlig ikke, hun skylder nogen at forsvare eksempelvis sin søns brug af sut.

Foto: Byrd / Kasper Løjtved Vis mere Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Normalt ville hun ignorere de ansigtsløse mennesker på Instagram og kysse lidt ekstra på fireårige Albert. Men netop på en dårlig dag, hvor sønnen har brug for sutten, fordi han er ked af det, rammer det hende lige i hjertet.

Som eksempelvis den dag i august, hvor hun sænkede paraderne og i en story på Instagram fortalte, at hun ikke syntes, det var okay, at fremmede mennesker kommenterede hendes måde at være mor på.

»Lige den dag, hvor det kammede over, var jeg nået dertil, hvor mine børns ked af det-hed over min skilsmisse påvirkede mig så meget, at jeg var sådan: ‘Nu skal I edderrådme stoppe. Jeg ved bedst, jeg er hans mor, gider I blande jer udenom?'« siger Ditte Julie Jensen, der sidste forår blev skilt fra børnenes far efter 12 års samliv og to års ægteskab.

»På rigtig gode dage preller kritikken fuldstændigt af, og andre dage går den lige i hjertekulen.«

Ditte Julie Jensen med kæresten, Joakim Skak. Foto: Keld Navntoft Vis mere Ditte Julie Jensen med kæresten, Joakim Skak. Foto: Keld Navntoft

Hun har nu lært sig selv at stoppe op og mærke efter. Ville hun også være belærende på en dag, hvor alt er lyserødt, eller tager hun kun på vej, fordi hun i forvejen har en dårlig dag?

Af princip ønsker Ditte Julie Jensen nemlig ikke, at dårlig stemning skal mudre hendes Instagram-profil til. Hun har skabt sit lille stilsikre online-univers for at fremvise kager og kærlighed, fortælle om sit forretningseventyr og sprede smil og smukke farver.

»Jeg ser Instagram lidt ligesom Netflix, hvor man vælger, hvad man vil se, og man ved, hvad man får. Og hvis man for eksempel har valgt at følge en boligindretningsprofil, så skal hun ikke pludselig til at fortælle om angst,« siger Ditte Julie Jensen.

Så når nogen efterspørger 'det ærlige billede', 'bagsiden af medaljen' eller ønsker detaljer om, hvorfor Albert er så ked af det over for eksempel forældrenes skilsmisse, at han har brug for sin sut, så bliver det altså sjældent på hendes Instagram, det foregår, fortæller bagedyst-stjernen.

»Jeg skal huske på, at jeg har min Instagram for min egen skyld og ikke for at tilfredsstille andre.«