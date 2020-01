Ditte Julie Jensen, som er kendt fra 'Den Store Bagedyst', glæder sig til at skulle på ferie i tre uger til Zanzibar, men bag sig har hun også en helt særlig oplevelse.

Det skriver kagekendissen åbent om på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt et billede op af sig selv, der tydeligt viser, at hun græder.

'Jeg er rørt til tårer over mine børn, og måtte forlade soveværelset med knækket stemme og tårerne triller ned ad kinderne af lykke,' skriver hun i teksten til opslaget.

Stjernen har været tre uger på ferie med sine børn, og det har været en særlig tid, forklarer hun, og endnu mere særligt er det, når hendes søn og datter forklarer, at de er er helt vilde med deres mor.

Vis dette opslag på Instagram Jeg er rørt til tårer over mine børn, og måtte forlade soveværelset med knækket stemme og tårnene trillende ned af kinderne af lykke Mine børn er blevet kysset ekstra gost godnat, trods vi har været sammen i 3 uger og haft den dejligste ferie, idet jeg skal på ferie Her til aften da jeg kommer ud af badet, kæmper de næsten om at måtte sige flest gange, hvor meget de elsker mig Albert “mor mig elsker dig af hele verden” Karla “mor jeg elsker dig af hele mit hjerte, op til månen og rundt om jorden” Så meget kærlighed i et rum - blev så rørt. Sikke en gave #elskerelskerelsker Et opslag delt af Ditte Julie (@dittejuliejensen) den 9. Jan, 2020 kl. 11.09 PST

'Her til aften, da jeg kommer ud af badet kæmper de næsten om at måtte sige flest gange, hvor meget de elsker mig,' skriver Jensen som forklaring på, at hun er blevet så rørt.

Efter sin ferie med børnene har bagedyst-darlingen planer om at skulle til Zanzibar, som er kendt for smukke strande. der skal hun være i tre uger, afslører hun.

Det skriver hun i et tidligere opslag på sin Instagram, hvor hun fortæller, hun glæder sig meget til sin tur.

'Så er nedtællingen for alvor startet, og om kun 4 dage er jeg på vej til Zanzibar', skriver hun og uddyber:

'Jeg glæder mig helt vildt. Særligt fordi jeg altid får så mange idéer, når jeg rejser langt væk hjemmefra.'

Sidste forår fortalte Ditte Julie Jensen, at hende og hendes daværede ægtemand Marck Topgaard skulle skilles.

Det er med ham, hun har sine to børn, sønnen Albert og datteren Karla.

Hun har efterfølgende ikke lagt skjul på, at det har været en svær omgang, hun har været igennem, som man kan læse mere om her.