Man kan ikke tvinge sine børn til at kunne lide et menneske, de ikke selv har ønsket at få ind i deres liv.

Det måtte 'Den store bagedyst'-stjerne Ditte Julie Jensen sande, efter at hun sidste sommer fandt kærligheden igen få måneder efter sin skilsmisse.

»På mange måder er det den fedeste følelse at være forelsket igen, være glad og svæve på en lyserød sky, men når man har gennemgået en skilsmisse og stadig gennemgår nogle svære ting, så er det ikke nemt at give sig selv lov til at være glad,« siger Ditte Julie Jensen til B.T.

Den 33-årige 'Bagedyst'-deltager, kogebogsforfatter og foredragsholder mødte sin nuværende kæreste, den otte år yngre iværksætter Joakim Skak, i Spanien, da de begge deltog i iværksætter-bootcampen Seedster i marts sidste år.

Men her blev de aldrig mere end bekendte, fortæller hun.

33-årige Ditte Julie Jensen. Foto: Byrd / Kasper Løjtved

Men en måned senere blev hun skilt fra eksmanden Marc Topgaard efter 12 års parforhold og to års ægteskab. Og så ville skæbnen, at hun tilfældigvis stødte på Joakim Skak igen på Smukfest samme sommer, hvor omstændighederne pludselig var nogle andre.

»Vi havde en fantastisk uge, hvor der opstod noget, som jeg aldrig havde troet, der skulle opstå,« fortæller Ditte Julie Jensen.

Herefter begyndte hun pludselig at planlægge rigtig mange møder i Jylland, hvor han boede. Og sjovt nok havde han også pludselig mange flere møder i København, end han plejede, griner hun.

Langsomt begyndte de at ses mere og mere i året, der fulgte, indtil de i sommer flyttede sammen i en stor lejlighed ved Amager Strandpark.

Sådan lyder den korte historie. Men den lange rummer langt flere følelser.

Ditte Julie Jensen med kæresten, Joakim Skak. Foto: Keld Navntoft

»For det er hårdt arbejde at få anerkendelse af børn. Det er jo ikke givet, at de kan lide ham. Men det går godt,« siger Ditte Julie Jensen, der er mor til Karla på syv og Albert på fire.

»Det har været et langt sejt træk, for Joakim og jeg gjorde det klart fra start, at han ikke måtte komme med gaver og godter – komme med en kunstig kærlighed. Det var enormt vigtigt for mig, at han bare kom og var ham og gav kærlighed, så børnene ikke blev maks. forelskede i 'Joakim med gaverne'. For pludselig begynder gaveræset at holde op, og kan de så overhovedet lide ham?«

Så hellere kæmpe lidt hårdere, tage de nederlag, der unægteligt følger med, og nyde de små sejre ekstra meget, fortæller hun.

»Hvis børnene kun gad ham i fem minutter, så var det så fint – selv om det også var pissehårdt. Men i dag, hvor vi er flyttet sammen, er det blevet bedre. Da Joakim boede i Jylland, var han en gæst, som de aldrig vidste, hvornår var der. Nu er han der som udgangspunkt altid,« siger Ditte Julie Jensen, der selv har sine børn hver anden uge.

»Så jeg har mine børn halvdelen af min tid – det skal man ikke altid tænke for meget over,« sukker hun.

Foto: Byrd / Kasper Løjtved

»Men jeg har lært mig selv at vende det til noget positivt. For hvis du sidder og dunker dig selv oven i hovedet og kun vil mærke savn, så får man et lorteliv i en hel uge. Og så prøver man at suge alt ud af den næste uge, til man bliver helt drænet, inden man igen skal have et lorteliv i en uge,« siger hun.

»Det er altså ikke nemt, men jeg øver mig stadig i at sige, at jeg får det bedste af to verdener. Ellers bliver det for hårdt. Den ene uge skylder jeg ikke nogen noget, der kan jeg være smasknyforelsket, gå i biografen, når jeg har lyst, arbejde til langt ude på aftenen, fordi min virksomhed kræver det. Og den anden uge er det kyssemysse på mine børn, lave leverpostejmadder og virkelig være til stede.«

33-årige Ditte Julie Jensens kæreste, den 25-årige Joakim Skak, har ikke selv børn. Men om de en dag skal have et sammen, aner hun ikke.

»Jeg har slet ikke lyst til at tænke tanken lige nu, fordi jeg stadig lige skal forholde mig til, at både jeg og mine børn skal have det godt, og vi skal finde hinanden i alt det her. Joakim og jeg har også lyst til bare at være forelskede, så det er slet ikke en snak, vi har haft endnu.«