Påsken slutter med en trist besked fra den bageglade Ditte Julie Jensen, som i et opslag på Instagram fortæller, at hun skal skilles.

‘Marck og jeg skal skilles. Det har ikke været nogen nem beslutning,’ skriver kogebogsforfatter og blogger Ditte Julie Jensen.

Manden Marck og Ditte Julie Jensen blev gift i september 2017 og har to børn sammen, Karla på seks år og Albert på tre år, som nu skal finde ud af hvad der skal ske.

‘Tiden er nu rigtig svær for os alle, ikke mindst vores to vidunderlige børn. En skilsmisse gør altid ondt og jeg håber på forståelse for, at det er en sårbar og hård tid for hele familien,’ skriver hun.

Der er mange ting, der skal bearbejdes for den lille familie, og hun håber på, at hun og Marck kommer godt ud på den anden side, så det ikke kommer til at gå ud over børnene.

Ditte Julie Jensen blev kendt, da hun i 2015 trådte frem på skærmen i det populære tv-show ‘Den store bagedyst’, hvor hun røg ud i semifinalen og måtte se på fra sidelinjen, mens Liv Martine vandt finalen.

Hun er indehaver af bloggen ‘Ditte Julie’, hvor hun skriver om rejser, livsstil og ikke mindst opskrifter. Desuden har hun næsten 70 tusind følgere på Instagram, som kan nyde godt af hendes bagefærdigheder.

På sin blog skriver hun, at hendes hjerte banker for børn, og at hun har været ambassadør for børns vilkår.