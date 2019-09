En skilsmisse er aldrig sjov - specielt ikke når hele Danmark følger med. Det kan Ditte Julie Jensens fra 'Den store bagedyst' skrive under på.

»Jeg var ked af det, fordi jeg gerne ville have, at det forblev en privat sag. Jeg ville have ønsket, at det ikke blev offentligt,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Hun er lige nu aktuel i TV 3-programmet 'Til middag hos', hvor hun og tre andre kendte danskere inviterer hinanden på middag.

I programmet falder snakken på skilsmissen, som kun lå fire uger væk, da det blev optaget.

I denne uge i 'Til middag hos' kan du møde skuespiller Jan ’Pyrus’ Linnebjerg, danser Mille Funk, kageglade Ditte Julie Jensen og realitystjernen Amalie Szigethy. Foto: Nordic Entertainment Group/Bjørn Jakobsen Vis mere I denne uge i 'Til middag hos' kan du møde skuespiller Jan ’Pyrus’ Linnebjerg, danser Mille Funk, kageglade Ditte Julie Jensen og realitystjernen Amalie Szigethy. Foto: Nordic Entertainment Group/Bjørn Jakobsen

»Der blev delt nogle ting på Instagram,« siger Mille Funk, der er kendt fra 'Vild med dans', i programmet og kigger over på Ditte Julie Jensen.

Skilsmissen mellem Ditte Julie Jensen og Marck Topgaard, som eksmanden hedder, blev nemlig meget hurtig meget offentlig, da han delte en video på sociale medier, hvor han smed sin vielsesring ud i skraldespanden.

Da B.T. taler med hende efter programmet, har hun ikke lyst til at tale om den episode - og heller ikke, at Marck Topgaard nu har valgt at stævne hende, fordi de ikke er enige om bodelingen.

»Jeg er ikke vred på min eksmand. Det er bare underligt, at det hele er så offentligt. En skilsmisse er enormt følsom,« forklarer hun.

Hvordan er det så, at være i en skilsmisse, der var - og er - så offentlig?

»Det havde jeg det rigtig svært med. Det var først efter skilsmissen, at det gik op for mig, hvor offentlig jeg egentlig er,« siger hun.

Hun havde ikke regnet med, at så mange mennesker var interesseret i, hvad der skete i hendes privatliv.

'Til middag hos' kan ses mandag til torsdag aften klokken 19 på TV3 og via streamingtjenesten Viaplay.