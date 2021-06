Kærligheden er brast mellem Ditte Julie Jensen og iværksætteren Joakim Skak.

Det bekræfter den tidligere 'Den store bagedyst'-deltager overfor Se og Hør.

»Det er bare ikke altid nemt. Ærligt, det er ikke engang officielt endnu, for mit hjerte føler ikke, det er slut, og mine børn ved det ikke engang endnu,« siger hun til ugebladet.

Hun fortæller også, at døren ikke er helt lukket, da de stadig arbejder på at finde ud af, om deres travle liv med krævende job kan forenes.

Kemien mellem Ditte Julie Jensen og Joakim Skak opstod på Smukfest i 2019. Kun få måneder efter at Ditte Julie Jensen var blevet skilt fra eksmanden Marc Topgaard efter 12 års parforhold og to års ægteskab.

»Vi havde en fantastisk uge, hvor der opstod noget, som jeg aldrig havde troet, der skulle opstå,« har Ditte Julie Jensen tidligere fortalt til B.T om mødet med Joakim Skak.

Selvom hun boede i København, og han boede i Jylland, fik de det til at fungere, og i efteråret 2020 flyttede de sammen i en stor lejlighed ved Amager Strandpark.

Som det er lige nu, er hun blevet i København, mens han er taget tilbage til Aalborg.

Grunden til, at hun endnu ikke har fortalt sine to børn Karla og Albert om bruddet, er, som hun siger, at hun stadig går med en drøm og et håb.

Efter sin deltagelse i 'Den store bagedyst' har 34-årige Ditte Julie Jensen udviklet lidt af et kageimperium, hvor hun som iværksætter udvikler opskrifter, forretningskoncepter, skriver kogebøger, laver tv og holder foredrag.

»Jeg har ikke været heldig. Det er gået mig godt, fordi jeg har været dygtig. Det tør jeg godt sige højt nu,« har Ditte Julie Jensen tidligere fortalt om sin virksomheds succes.

Også Joakim Skak gør sig som iværksætter. Han er blandt andet manden bag konceptet MinRecept.