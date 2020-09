Ditte Julie Jensen er kendt som deltager fra 'Den store bagedyst', men hun har også været meget i medierne på grund af sin skilsmisse.

I Femina åbner den bageglade iværksætter nu op om, hvordan det har været. Det sker i video-formatet 'Mit livs overskrift'.

Her fortæller hun, at det var lige efter at være hjemvendt fra Skanderborg Festival og første gang at have kysset på sin nye kæreste, at realiteten ramte hende.

Nu fortæller hun, om den hårde tid, hun har været igennem.

»Der er mange ting, jeg ikke erindrer fra den periode, fordi det har været så hårdt, og man fortrænger det lidt, og samtidig har jeg også været i en periode, hvor jeg har nydt helt vildt meget, at være mig,« lyder det fra hende i interviewet, hvor hun uddyber:

»Og jeg har nydt at komme ud af min 'comfortzone' og gøre nogle andre ting, og min virksomhed er vokset helt ekstremt meget, men det har også været hårdt for mig, at Ditte privat har været enormt ked af det. Det har været enormt hårdt at være noget for mine børn. Jeg har grædt meget, og jeg har grædt meget sammen med mine børn.«

Ditte Julie Jensen har børnene Carla på knap syv år og Albert på fire år, som hun har sammen med sin eksmand, Marck Topgaard.

De blev skilt for halvandet år siden, og siden har der været skrevet meget om det tidligere par.

Da nyheden om skilsmissen først kom, skrev Ditte Julie Jensen om det på sine sociale medier.

'Marck og jeg skal skilles. Det har absolut ikke været nogen nem beslutning. Tiden lige nu er rigtig svær for os alle, ikke mindst vores to vidunderlige børn. En skilsmisse gør altid ondt og jeg håber på forståelse for at det er en sårbar og hård tid for hele familien.'

I dag danner iværksætteren par med Joakim Skak, som hun altså mødte på festivalen for et år siden.

De to kendte hinanden i forvejen, men blev først et par på 'Smukfest.'