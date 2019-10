Ditte Hansen og Louise Mieritz er kendt for deres humor, der tit handler om mænd, kvinder og køn, og de roller, vi har svært ved at ryste af os.

Og de har også selv oplevet at få kommentarer, som var upassende.

For eksempel var der en tilskuer, der ved 'Bodil'-uddelingen, råbte 'gode kasser', da makkerparret skulle til at uddele prisen for bedste kvindelige hovedrolle.

»Det er jo bare ord. Men af en eller anden grund knugede det totalt sammen i maven for mig. Det gjorde noget ved magtbalancen i rummet, at der var en, der gjorde mig opmærksom på, at jeg var en krop med nogle bryster, siger Ditte Hansen til bladet 'Alt for damerne.'

Der tages et opgør med kønsroller og forventningerne til dem i bogen 'Gode kasser.' Foto: Asger Ladefoged

»Det var sådan en devaluering af, at jeg er et menneske. Det var en dehumanisering. Lige før havde jeg været et menneske med en ærefuld opgave, og nu var jeg blevet sådan en underlig krop.«

Efter kommentaren fortæller de, hvordan hjernen kværnede for at finde på noget skarpt at svare med, men der blev bare fremstammet et 'Tak, skal du have.'

Dite og Louise, som de to hedder i folkemunde, siger gerne, at de synes, man skal kæmpe imod hyggesexismen i Danmark.

De har lige udgivet en bog, der netop hedder 'Gode kasser.'

Bogen bliver kaldt et opgør med kønsstereotyper, og de to damer skriver blandt andet om, hvordan det er at være ganske liderlig.

Ditte og Louise har foruden at have skrevet en bog også lavet både en film og en tv-serie.

'Gode kasser' udkom 4. oktober, og det er en blanding af selvbiografiske dele, interviews og sågar tegninger.

Parret har også tidligere fortalt om at tage kampen op mod alderstyrraniet.