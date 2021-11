»Det er ikke til at holde det ud. Jeg kan slet ikke holde det ud. Overhovedet ikke.«

Selvom skuespilleren Ditte Hansen på mirakuløs vis har snoet sig uden om de værste konsekvenser ved den nedlukning, som ellers har truet hele hendes branche, så kan hun slet ikke overskue, at coronapasset nu igen er blevet genindført.

»Også når vi står over for filmoptagelser. Alt det der testhelvede – jeg håber virkelig ikke, vi skal ud i det igen,« siger hun og kommer med en opfordring til danskerne:

»Folk skal tage at blive vaccineret!« fortalte hun, da hun fredag var til Nordisk Film Fondens prisuddeling Isbjørnen.

Filmoptagelserne, som Ditte Hansen snakker om, er den kommende TV 2-serie 'Dansegarderoben', som hun har skrevet med sin faste makker Louise Mieritz, som hun tidligere har lavet den selvironiske komedieserie 'Ditte & Louise' med.

Her spillede de overdrevne udgaver af sig selv. Men den kommende serie får ikke de to manuskriptforfattere i hovedrollerne.

»Vi er kun en lille smule med. Vi er for gamle,« siger den 50-årige skuespiller med et smil om dramaserien, der foregår i 1975 og handler om datidens unge kvindelige dansere i Cirkusrevyen.

Men netop fordi, at hun og Louise Mieritz har skrevet på manuskriptet det seneste år, har Ditte Hansen undgået den arbejdsløshed, som mange af hendes kollegaer har været ramt af under nedlukningen, hvor både filmoptagelser og teaterforestillinger blev sat på pause.

Til gengæld kunne hun ikke undgå at ryge med på den bølge af surdejsbagning og strikning, som nedlukningen fik til at vælte ind over Danmark.

Begyndte du også at strikke under nedlukningen?

Derfor lavede hun sammen med veninderne Trine Gadeberg og Christiane Gjellerup Koch – som modsat hende manglede noget at tage sig til rent professionelt – podcasten 'Mens vi strikker', hvor de tre skuespillere sludrede om løst og fast, mens de strikkede.

Podcasten blev rasende populær, og tidligere på måneden udkom trioen så med bogen af samme navn, der byder på både sjove anekdoter og ditto strikkeopskrifter.

»Mine to veninder fik alle deres jobs aflyst, så de havde en masse tid tilovers, og så gjorde vi det her,« siger Ditte Hansen.

»For mig var strikkeriet mest en coronating, men jeg kan ikke lade være med at gøre mine hobbyer til mit arbejde, og det har simpelthen været så sjovt.«