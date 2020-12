Nogle sang deres sidste strofe, andre spillede deres sidste melodi, og en skrev sit livs sidste digt.

2020 har på mange måder været et hårdt år, hvor Danmark også mistede flere store personligheder. Her er nogle af dem, vi mistede i år, men som vil blive husket mange år fremover:

Søren Spanning, 68 år

30. maj 1951-12. februar 2020

Skuespilleren Søren Spanning er kendt fra en lang række roller i danske film og tv-serier som den Oscar-nominerede 'En kongelig affære', 'Taxa', 'Ørnen', 'Krummerne' og DR-dramaserien 'Borgen', hvor han spillede den afgående statsminister.

I 1995 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Søren Spanning fik i 2002 konstateret leukæmi, men blev rask ved hjælp af en stamcelledonation. I 2014 blev han dog syg igen, da han blev ramt af en hjerneblødning, som gjorde ham lam i venstre side.

Det fik ham til så småt at lægge skuespillet på hylden, men han har i nyere tid lagt dansk stemme til Lord Voldemort i 'Harry Potter'. Det vandt han Osvald Helmuth-prisen for i 2016.

Hans sidste rolle var i kortfilmen 'Afvej', der udkom i 2015.

Han efterlader sig sin hustru, Karen-Lise Mynster, og børnene Jasper, Line og Rosalinde.

Skuespiller Søren Spanning, der er aktuel i DR's dramaserie 'Borgen'. Foto: Linda Kastrup

Karen Thisted, 73 år

31. juli 1946-16. marts 2020

En morgen i marts ringede Karen Thisted 112, fordi hun ikke kunne trække vejret. Men inden ambulancen nåede frem, var hun død.

Den 74-årige journalist blev for alvor kendt i den danske befolkning, da radioværten Huxi Bach tog hende under sine vinger i satireprogrammet 'Den løse kanon'. Siden har evigt bramfrie Karen Thisted blandt andet været vært på tv-programmet 'Mormors bordel', hvor hun sammen med sin nære veninde Suzanne Bjerrehuus udforskede den internationale sexbranche.

Karen Thisted har udgivet et hav af bøger. Senest samtalebogen 'Bryster skal hoppe, når man hikker', som hun skrev med Hella Joof og fik udgivet i 2019.

Foruden sit forfatterskab og sin journalistik har Karen Thisted i 2006 arbejdet som spindoktor for daværende familie- og forbrugerminister Lars Barfoed.

Journalist Karen Thisted. Foto: Liselotte Sabroe

Yahya Hassan, 24 år

19. maj 1995-29. april 2020

Yahya Hassan var blot 24 år gammel, da han blev fundet død i sin lejlighed i Aarhus V.

Yahya Hassan brød igennem i 2013 med digtsamlingen 'Yahya Hassan', hvor han på vers ytrede sine kritiske holdninger til sin egen kulturbaggrund, og han blev med det samme udnævnt til en af vor tids største unge digtere.

I 2015 stillede han op til folketingsvalget, egentlig først for Nationalpartiet, men partiet nåede ikke at blive opstillingsberettiget. Yahya Hassan stillede i stedet op som løsgænger, men med 944 stemmer var han langt fra de cirka 20.000, der skal til for at blive valgt.

Flere gange endte Yahya Hassan både i karambolage med politiet og med indvandrerbander. En hændelse endte blandt andet med, at Yahya Hassan skød en 17-årig i foden.

Den episode kostede ham en dom på et år og ni måneders ubetinget fængsel.

I november 2019 udgav han digtsamlingen 'Yahya Hassan 2', som kastede en nominering til Nordisk Råds Litteraturpris af sig.

Digteren Yahya Hassan. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Kjeld Wennick, 76 år

3. februar 1944-31. maj 2020

Den tidligere pladeselskabsboss var 76 år, da han sov ind omringet af børn og børnebørn efter længere tids sygdom.

Kjeld Wennick blev kendt sammen med sin lillebror, Jan, i slutningen af 1950'erne som duoen Jan & Kjeld, hvor sangen 'Banjo Boy' nok er deres mest kendte hit.

Han stod som manager i 1970'erne bag blandt andre Laid Back og stiftede i 1983 pladeselskabet Mega Records, som desuden stod bag navne som Erann DD og Ace of Base, der blev en kæmpe succes med 30 millioner solgte album verden over.

Da hans hustru, Tammy Wennick, fik konstateret kræft, viede han sit liv til at rejse rundt i verden i forsøget på at få sin elskede hustru helbredt. Det lykkedes desværre aldrig, og inden hendes død fik han selv konstateret nyrekræft.

»I stedet endte de med at blive indlagt sammen på Bispebjerg. Men nu er han i det mindste blevet genforenet med hende igen – hun var hans et og alt,« fortalte hans søn Svend til B.T.

Pladeselskabsboss Kjeld Wennick. Foto: Maria Hedegaard

Lone Dybkjær, 80 år

23. maj 1940-20. juli 2020

»Jeg har haft et langt liv, har faktisk ikke været syg, før jeg blev 70 og fik brystkræft. Så hvis jeg ser tilbage, har jeg fået så meget bedre et liv, end jeg nogensinde havde forestillet mig.«

Sådan lød det usentimentalt fra Lone Dybkjær, blot få måneder før den tidligere politiker og statsministerfrue døde, efter at en hospitalsfejl havde givet kræften lov til at brede sig i hendes ellers sunde krop.

Lone Dybkjær blev første gang medlem af Folketinget i 1973 og var siden aktiv i dansk politik i forskellige roller. I 1994 blev hun valgt til EU-Parlamentet som det første medlem for De Radikale.

Det var samme år, hun blev gift med den daværende socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.

»Hun er og var min elskede, og jeg er så taknemmelig over det liv, vi sammen har haft. Med de store sorger, men også de største og lykkeligste øjeblikke. For hende og jeg var kærligheden det største,« udtalte han i forbindelse med hendes død.

Politiker Lone Dybkjær. Foto: Keld Navntoft

Bent Fabricius-Bjerre, 95 år

7. december 1924-28. juli 2020

»Jeg oplever i stigende grad, at folk interesserer sig for mig alene i kraft af, at jeg er blevet så gammel. Men man vil jo helst bare huskes for det, man har lavet,« sagde Bent Fabricius-Bjerre, inden han i en alder af 95 døde efter kort tids sygdom.

Der er skam også masser af andet at huske komponisten for. Han startede karrieren allerede i en alder af 17 år, men fik sit helt store gennembrud i 1961, da han komponerede kendingsmelodien til tv-programmet 'Omkring et flygel', som siden fik titlen 'Alley Cat'.

Siden har han lavet soundtracket til de fleste danskere liv med titelmelodier til 'Matador', 'Olsen-banden' og 'Go' morgen Danmark', men ramte også det unge publikum, da han overraskede som bordelejer i 'Klovn – The Movie' fra 2010.

Da han i 2018 modtog en 'life achievement award' i den sydfranske by Cannes, sagde han:

»Jeg synes, jeg har prøvet alt. Jeg har aldrig skrevet en symfoni, men det tror jeg ikke, jeg ville kunne, dels fordi jeg ikke har haft tid til det. Det er jo et kæmpearbejde.«

Komponist og direktør Bent Fabricius-Bjerre. Foto: Henning Bagger

Ulla Pia Nielsen, 75 år

17. februar 1945-22. august 2020

I marts fik dansktop-stjernen Ulla Pia konstateret kræft i ryggen og døde få måneder senere i en alder af 75.

Sit folkelige gennembrud fik Ulla Pia Nielsen, da hun i 1966 iført perlekjole og med sorte lokker indtog Melodi Grand Prix-scenen med sangen 'Stop, mens legen er go''.

Selv om hun var oppe mod store navne som Dario Campeotto og Gustav Winckler, vandt den dengang 21-årige kvinde sangkonkurrencen.

Herefter fulgte en række større og mindre hit, og foruden at indtage musikbranchen gjorde Ulla Pia Nielsen sig på det store lærred, revybrædderne og ved modeshow. Men bedst kendt er hun nok for hittet 'Flower power tøj'.

Dansktop-sanger Ulla Pia Nielsen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Sonia Maria Sander, 61 år

15. maj 1959-6. september 2020

Sonia Maria Sander blev en af Danmarks første barnestjerner, da hun i 1968 spillede den ikoniske 'Sonja fra Saxogade' i serien af samme navn.

Men skuespillerens liv var langtfra en dans på roser efter succesen. Det fortalte hun for et par år siden i et interview med ugebladet Ude og Hjemme.

Her fortalte hun åbenhjertigt om tre forliste ægteskaber, tabet af en lillesøster og en hverdag som førtidspensionist i kørestol i en lejlighed på Amager.

»Mit liv har været, som det nu har været. Men jeg vil da sige, at der er to år, jeg godt kunne have undværet,« lød det i 2017 fra Sonia, der blandt andet også havde været indlagt på et tidspunkt efter en alvorlig depression.

Sonia Maria Sander uddannede sig både til sygehjælper og socialrådgiver. Hun efterlader sig en datter og tre børnebørn.

Tidligere barneskuespiller Sonia Maria Sander. Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Michael Bundesen, 71 år

12. maj 1949-8. november 2020

En af Danmarks allerstørste popstemmer kendt for landeplager som 'Hvalborg', 'Vuffeli-vov' og 'Sexchikane' sov i en alder af 71 år ind efter kort tids kræftforløb.

I begyndelsen af 1970'erne arbejdede Michael Bundesen som radiovært på P3, hvor han mødte Michael Hardinger, der i forvejen havde et band ved navn Passport. Michael Bundesen blev deres nye forsanger, og i 1973 debuterede de under navnet Shu-bi-dua med singlen 'Fed rock' – en fordanskning af Elvis' 'Jailhouse Rock', der hurtigt blev en succes.

I begyndelsen konkurrerede de med Gasolin om at være danskernes foretrukne rockband, men siden stak Shu-bi-dua af og slog alle rekorder med albummet '4'eren' i 1977, der blandt andet indeholdt hittet 'Vuffeli-vov'.

I 2011 blev han imidlertid ramt af en blodprop i hjernen, hvilket satte en stopper for Shu-bi-dua og hans musikalske karriere.

I de sidste år arbejdede han mere privat som kunstmaler, men selv om han var bundet til en kørestol, nåede han alligevel at få folkets store hyldest ved Danish Music Awards i Forum i 2013, hvor han overraskende dukkede op på scenen for at modtage musikbranchens 'Ærespris'.

Shu-bi-dua-forsanger Michael Bundesen. Foto: Martin Sylvest Andersen

Klaus Pagh, 85 år

29. juli 1935-8. december 2020

Den kendte levemand Klaus Pagh, der spillede med i flere danske film og var direktør for blandt andet ABC Teatret, var omgivet af sin familie, da han sov stille ind en morgen i december.

Tidligere i år fortalte Klaus Pagh til B.T., at han på grund af coronasituationen holdt sig hjemme i sin lejlighed med sin hustru, Nancy, da han ikke ville risikere at blive smittet.

»Vi har to altaner. Den ene går jeg frem og tilbage på, på den anden har jeg en kondicykel stående. Og så har jeg jo min kone til at klare alt rundt omkring mig. Hun er min engel,« sagde han.

Klaus Pagh har foruden tilværelsen som skuespiller, hvor han har medvirket i et væld af film, eksempelvis 'Soldaterkammerater', levet et aktivt liv som teaterentrepenør og revyboss på Bakken og i Tivoli.

Han udgav senest bogen 'Et liv blandt komikere og skønne kvinder – fortalt til Bodil Cath', der udkom i november 2017.

Den kendte charmør efterlader sig tre børn fra tidligere forhold. Derudover adopterede han sin nuværende kone Nancys datter, Pawarisa.