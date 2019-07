Den kun 20 år gamle skuespiller Cameron Boyce gik bort forleden. Det fik en række stjerner, heriblandt Adam Sandler, til at hylde Cameron Boyce.

De mange hilsener og kondolencer har i den grad rørt skuespillerens far, Victor Boyce.

Han skriver på Twitter:

'Det er overvældende med al den kærlighed og støtte, vores familie har modtaget.,' skriver han og fortsætter:

I’m overwhelmed with the love and support our family has received. It really does help to ease the pain of this nightmare I can’t wake up from. I can’t thank you guys enough. — Victor Boyce (@TheVictorBoyce) July 7, 2019

'Det hjælper virkelig på smerten fra dette mareridt, som vi ikke kan vågne op fra. Jeg kan ikke takke jer nok,' slutter han.

Det var eksempelvis komikeren Adam Sandler, der skrev:

'For ung, for sød, for sjov. Simpelthen den flinkeste, mest talentfulde og mest anstændige knægt. Jeg elskede den dreng,' skriver han.

Cameron Boyce spillede Adam Sandlers søn i Grown Ups og Grown Ups 2. Og den unge mand gjorde tydeligt et indtryk på den 52-årige skuespiller.

'Alle vores hjerter er knust.'

Den unge skuespiller er bedst kendt for sine roller i Disney Channels komedieserie 'Jessie' og 'Descendants'-filmene. Ifølge ABC News skyldes hans død et længerevarende sygdomsforløb.

»Han døde under et anfald, da han lå og sov. Anfaldet skete på grund af en sygdom, han har haft i en længere periode, og som han var i behandling for,« fortæller en talsperson for den unge skuespillers familie til det amerikanske medie og fortsætter:

»Vores hjerter er knuste, og vi beder om privatlivets fred i denne forfærdelig svære periode, da vi skal have plads til sørge over vores søn og bror.«