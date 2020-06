Disney-stjernen Raven-Symoné blev i denne uge hemmeligt gift med sin hemmelige kæreste.

Det skete ved en privat ceremoni, viser billeder, som det nygifte par har delt på Instagram.

Her ser man Raven-Symoné Christina Pearman, som skuespillerens fulde navn er, i et sort jakkesæt tæt sammenslynget med sin hustru, som bærer en hvid dragt og slør.

'Jeg er blevet gift med en kvinde, der forstår mig fra æggende til lykkelig, fra morgenmad til aftensnack, fra scenen til hjemmet. Jeg elsker dig, fru Pearman-Maday! Lad os rive denne verden et nyt røvhul til,' skriver Raven-Symoné.

På Instagram takker hun alle dem, der hjalp til med forberedelserne, og dem, der er forstående overfor, at parret blev nødt til at holde det småt. Formentlig en henvisning til den aktuelle corona-epidemi, som blandt andet har ført forsamlingsforbud med sig.

Raven-Symoné begyndte sin skuespillerkarriere som fireårig i 'The Cosby Show'. Som teenager fik hun sin egen serie på Disney Channel, 'That's so Raven', såvel som en hovedrolle i serien 'Cheetah Girls'. Siden 2016 har hun både produceret og spillet hovedrollen i efterfølgeren til 'That's so Raven', 'Raven's Home', der følger hendes fiktive alter-ego Raven Baxter som fraskilt mor til to.

Herudover har hun udgivet fire musikalbums.

Mens Raven-Symoné har været berømt, siden hun var et barn, så er Miranda Maday straks mere ukendt for offentligheden.

Disney-stjernen Raven-Symoné sprang ud som homoseksuel i 2013. Foto: Marc BRAIBANT Vis mere Disney-stjernen Raven-Symoné sprang ud som homoseksuel i 2013. Foto: Marc BRAIBANT

Disney-stjernen havde nemlig ikke engang præsenteret kæresten for offentligheden, før de torsdag kunne annoncere deres ægteskab.

Ifølge sin LinkedIn-profil arbejder Miranda Maday - nu Miranda Pearman-Maday - som Social Media Manager på restaurant-platformen 'Off the menu', men har tidligere arbejdet som personlig assistent for blandt andet en unavngiven Hollywood-skuespiller såvel som produktionsassistent hos både Warner Bros og Universal Studios.

34-årige Raven-Symoné fortalte første gang offentligt, at hun var homoseksuel, da hun i 2013 fejrede, at homoægteskaber nu var lovlige i hele USA.

'Jeg kan endelig blive gift! Yay, regering! Så stolt af jer,' tweetede hun dengang.

I 2014 fortalte hun dog Oprah Winfrey, at hun allerede som 12-årig vidste, at hun ikke ville lade sig begrænse af køn, når det kom til kærlighed.

»Jeg vil ikke kaldes lesbisk. Jeg vil være et menneske, der elsker mennesker,« sagde den dengang 29-årige skuespiller ifølge Entertainment Tonight til talkshow-dronningen.