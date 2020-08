I starten af august kom det frem, at den tidligere disney-stjerne 22-årige Bella Thorne havde oprettet en profil på amatørporno-hjemmesiden 'OnlyFans'. Og nu har hun altså slået rekord.

Hun er nemlig den første, der på 24 timer har tjent mere end en million dollars på sin Onlyfans-profil. Det svarer til mere end 6 millioner kroner. Det skriver CNN.

Pornohjemmesiden fungerer således, at man kan abonnere på de mennesker, der har oprettet en profil på siden, og for at abonnere på Bella Thorne skal man betale 20 dollars, eller hvad der svarer til 126 kroner om måneden.

Når man har betalt de 20 dollars, så får man altså adgang til forskellige billeder og videoer af erotisk indhold.

Bella Thorne offentliggjorde sin profil den 14. august, og det var altså også den dag, hun slog rekorden. Samtidig gik OnlyFans ned, da Bella Thorne postede et billede med en diamanthalskæde, hvor der stod sex.

Og når det kommer til porno, så har Bella Thorne da også en vis erfaring. Tidligere har hun nemlig haft et samarbejde med Pornhub, hvor hun både har instrueret, men også deltaget i forskellige videoer.​​

Selv får Bella Thorne og andre med en profil på pornohjemmesiden 80% af deres abonnementsindtægter, og de kan også modtage ekstra penge og gaver fra deres fans.

Til Los Angeles Times har Bella Thorne fortalt, at hun planlægger at bruge sin OnlyFans-indtjening på et sit produktionsselskab, og hun vil desuden donere til velgørenhed.